Albert Verlinde Brengt Queen Musical WE WILL ROCK YOU Naar Nederland

Vandaag hebben Albert Verlinde, Jaco Kaassschieter en Matthijs Bongertman bekend gemaakt dat in theaterseizoen 2025/2026 de iconische Queen musical We Will Rock You in Nederland te zien zal zijn. Na successen als Grease, Jesus Christ Superstar en Elisabeth, die vanaf komend seizoen te zien is, komen de producenten dus opnieuw met een grote titel. We Will Rock You zal in de grote Nederlandse theaters te zien zijn. De audities gaan binnenkort van start.

In het theaterseizoen 2025/2026 is de musical, gebaseerd op de muziek van Queen, in vele Nederlandse theaters te zien. ‘Als producent heeft deze musical altijd op mijn lijstje gestaan,’ laat Albert Verlinde weten. ‘Wederom in een nieuw en eigen versie. Met maar liefst 24 hits van Queen. Ik kan niet wachten tot de audities, want in Nederland is er zoveel talent die de muziek van Queen weet te vertolken. Ons land is klein, maar er is nergens zoveel talent.’

In 2019 was We Will Rock You voor het laatst in Nederland te zien. In 2013 werd de Engelstalige wereldtournee versie in AFAS Live opgevoerd. De Nederlandse versie van We Will Rock You met onder andere Charly Luske in de hoofdrol stond in 2010 in het Beatrix Theater Utrecht.

‘Het is tweeëntwintig jaar geleden dat We Will Rock You voor het eerst op West End in Londen stond,’ vertelt Jaco Kaasschieter. ‘Daar was de show twaalf jaar lang te zien voor uitverkochte zalen. En nog steeds boekt deze show overal ter wereld grote successen. De muziek van Queen leeft als nooit tevoren. Dat gaan we hopelijk ook in Nederland zien. Niet op één plek, maar we gaan naar de mensen toe.’

De musical is geschreven door de Britse komediant en auteur Ben Elton in samenwerking met Queenleden Brian May en Roger Taylor. Sinds 2002 hebben meer dan vijftien miljoen mensen in zeventien landen We Will Rock You gezien. Met Queen-hits als Don’t stop me now, I want it all en We are the Champions is We Will Rock You de ultieme mix van een musical en een rockconcert.’

We Will Rock You is in seizoen 2025/2026 door heel Nederland te zien. De audities gaan binnenkort van start.

