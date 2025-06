Tras Un Exitoso Inicio, La Muestra De Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+ Continúa Esta Semana

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+ inició el pasado fin de semana como un espacio impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza. Esta iniciativa celebra y visibiliza las expresiones lésbicas, gays, trans, cuir y otras disidencias en la escena dancística contemporánea de México.

El Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque albergó el estreno de El amante de Gardel, de la compañía Tango Queer, bajo la dirección de Carlos Blanco. El domingo, el mismo espacio vibró con El asombroso show de las Pantis, una propuesta de burlesque cuir de la compañía Las Pantis de la Luna.

En el Jardín Escénico también se llevaron a cabo actividades de apertura, como el círculo de escucha y reflexión Cuerpas libres / Disidencias en la danza, moderado por Lo Coletti, integrante del equipo curatorial. También se presentaron La noche de los corazones jotos, del grupo La Melodiosa, y Tlachiwilistli: ritos del mal, de Lechedevirgen (Querétaro).

Las actividades de esta primera edición continúan esta semana con un componente académico, que busca propiciar el diálogo en torno a las prácticas coreográficas y performáticas que cuestionan las nociones tradicionales del género.

El jueves 12 de junio, a las 17 horas, se llevará a cabo la mesa de reflexión Prácticas coreográficas de(s)generadas: andamiajes teóricos, en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico. Participan: Lic. Yale FruGue, jefa de Atención a Diversidades de la Coordinación Nacional de Danza del INBAL; la Dra. Lucelina Nunes (Brasil), docente de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli; y el coreógrafo Carlos Omar Ramírez Fuentes, de la Academia de la Danza Mexicana del INBAL.

En ese mismo espacio, a las 19 horas, el Dr. Antonio Prieto Stambaugh (Veracruz) impartirá la conferencia magistral Éxtasis rabiosa de la performa RARA. Stambaugh es profesor e investigador de la Facultad de Teatro y colaborador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana. Es especialista en estudios del performance y teoría cuir. Sus proyectos abordan artistas de México y Latinoamérica que trabajan las dimensiones de género, nación, sexualidad y etnicidad.

El viernes 13 y sábado 14 de junio, el Teatro de la Danza será sede de la Gala de Travestismos Coreográficos, integrada por piezas breves de artistas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. Las obras presentadas son: No bichere, con dirección e interpretación de Wilber Mendoza (Oaxaca); Ponme la mano aquí, creada e interpretada por Carol Cervantes; Each man kills the things he loves, coreografiada e interpretada por Óscar Ruvalcaba (Jalisco) y Una flor militar, de la autoría de Víctor Manuel Ruíz (Sinaloa), con Johny Millán (Sinaloa) en la interpretación.

La mañana del sábado 14, el bailarín y coreógrafo Eduardo Esquivel (Michoacán) ofrecerá la Heels Master Class en el salón 15 de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, enfocada en la técnica de los tacones como herramienta para el desarrollo de habilidades expresivas.

Más tarde, a las 18 horas, en la Plaza Ángel Salas, se presentará la agrupación Pfeiffer-Grain Cía. con Dual: energía árabe, un montaje que resignifica la danza oriental para explorar otras corporalidades, fusionando lo masculino y lo femenino como energías en movimiento que se complementan.

El domingo 15 de junio, a las 18 horas, se presentará la obra NOVA, de LOAIZAcorpóreo, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Dirigida y coreografiada por Víctor Hugo Loaiza (Estado de México), esta pieza indaga en las normas de la masculinidad y los afectos entre hombres, proponiendo una visión poética de lo homoerótico.



La Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+ continuará hasta el 28 de junio. Más información disponible en la página de la Coordinación Nacional de Danza y en sus redes sociales (@danzainbal).

Los boletos para las funciones en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo están disponibles en las taquillas del Centro Cultural del Bosque y por medio de este enlace. Descuentos en taquilla para estudiantes, maestros e INAPAM al mostrar credenciales vigentes. Las actividades en los espacios del Jardín Escénico son de acceso gratuito, sujeto a disponibilidad.

Comments