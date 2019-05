Ofrecerán tres estrenos el pianista Emilio Lluís y el oboísta Carlos Santos en la Biblioteca Vasconcelos

Adagio para oboe y piano del compositor mexicano Enrique Santos, Rapsodia para corno inglés y piano de Claude Debussy y Sonata núm. 1 para oboe y piano de Julius Röntgen, son los estrenos que presentarán durante su concierto el pianista Emilio Lluís y el cornista y oboísta Carlos Santos en la Biblioteca Vasconcelos el viernes 31 de mayo, a las 18:30, en el marco del ciclo Conciertos de Bellas Artes.

El estreno mundial es Adagio para oboe y piano del mexicano Enrique Santos (1930), autor de obras de cámara, de orquesta, corales y para diferentes instrumentos, especialmente para piano, entre las que destacan Suite para niños traviesos, Fantasía, Gaviotas, Suites de los Grindeles, Pieza para la mano derecha, principalmente.

Enrique Santos entró a la Sociedad de Autores y Compositores de México por invitación del maestro Jaime González Quiñonez, lugar en el que conoció al guitarrista Miguel Alcázar; por la amistad que entablaron, el compositor escribió obras para dicho instrumento, como Conciertos No. 1 y 2 para guitarra y orquesta sinfónica; Suite No. 1; Suite No. 2 Alcazarina; Suite de las pulgas; Sonata, y el Concierto No. 1 para guitarra y orquesta de alientos.

Además, al programa se suman dos estrenos nacionales. El primero será Rapsodia para corno inglés y piano de Claude Debussy. El antecedente más cercano a esta obra es Rhapsodie pour Orchestre et Saxophone, pieza que permaneció inédita y no se estrenó sino hasta después de la muerte de su autor.

El segundo estreno en México será Sonata núm. 1 para oboe y piano de Julius Röntgen, compositor alemán que fue prolífico, entre las obras de su autoría se encuentran aproximadamente 650, divididas entre conciertos, música de cámara y ópera, entre otros géneros.

Para acompañar estas novedades musicales, el pianista Emilio Lluís y el cornista Carlos Santos también interpretarán Amarilli, mia Bella de Giulio Caccini y Sonata op. 17 para corno inglés y piano de Ludwig van Beethoven.

En los años ochenta, Emilio Lluís presentó el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven, por lo que la pieza que interpretarán en la Biblioteca Vasconcelos le es sumamente familiar. Se trata de un exponente con una vasta experiencia, pues se ha presentado como solista con múltiples orquestas nacionales y extranjeras.

En los años recientes su actividad musical abarca alrededor de 50 conciertos anuales. Actualmente realiza un ciclo de Rajmáninov y otro de Beethoven, en el que incluye, además de las 32 sonatas, las obras de cámara, así como los conciertos para piano y orquesta.

Por su parte, Carlos Santos realizó estudios de oboe y corno inglés con Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó su formación musical en Londres, al lado de reconocidos especialistas, como Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huls, June Mills. Fue integrante de las orquestas Forest Philharmonic, Sinfonia Concertante e Ilford Operatic and Dramatic Society.





