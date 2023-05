Ofrece Solistas Ensamble De Bellas Artes Concierto En El Recinto MÃ¡s Antiguo De Chimalistac

El grupo vocal Solistas Ensamble de Bellas Artes ofreció el viernes por la noche un singular concierto para recodar al compositor renacentista inglés William Byrd -reconocido como el autor más avanzado de su tiempo-- con motivo del 400 aniversario de su fallecimiento.



Organizado por la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el recital devino en una experiencia "muy íntima y encantadora", coincidieron en calificar algunos asistentes.



Y es que, el programa estuvo formado por piezas de música sacra del compositor inglés y se llevó a cabo en la pequeña iglesia de San Sebastián (nombrado "protector contra epidemias y plagas), considerada la construcción más antigua de que se tenga memoria en la zona de Chimalistac, al sur de la Ciudad de México.



La sesión, que forma parte de la Segunda Temporada 2023 del grupo Solistas Ensamble del Inbal, fue dirigida por el titular de la agrupación, Christian Gohmer, y reunió a un numeroso público que se dio cita en el recinto construido en el siglo XVI para escuchar la música sacra del compositor inglés William Byrd (1543 - 1623), quien no obstante ser católico practicante, gozó de prestigio y respeto dentro de la iglesia anglicana, que le solicitó frecuentemente piezas para sus servicios religiosos, debido a la magnificencia y belleza de sus composiciones.



Solistas Ensamble del Inbal, con siete distinguidas y experimentadas voces femeninas y seis masculinas, incluyó la participación de un ensamble instrumental de cuerdas formado por un archilaúd (instrumento con notas graves), dos violas de gamba o violas de pierna (llamadas "los abuelos del violoncello" moderno), una viola de gamba bajo y una viola de gamba tenor, aderezado con tres flautas de pico y un órgano de los llamados "positivo", a fin de dar una tonalidad semejante a la original, explicó el director artístico.



La sesión comenzó con la pieza Ave Verum Corpus, T 92 (de la serie Cantiones Sacrae), y siguió con selecciones de la misa (Kirie, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei) de los libros Psalms, Songs and Sonets; la pieza instrumental Misa a 4 núm. 1, T 1 (para cuatro voces); una canción para voz solista y cuatro instrumentos; y cinco piezas de la colección Songs of Saundrie Natures, las cuales llenaron la capilla de cantos propios del Renacimiento inglés.



Entre intervenciones corales, instrumentales y en conjunto, se interpretaron también las obras The Nightingale; Fantasía a cuatro instrumentos; una pieza para cinco voces e instrumentos, y al final, ante la petición entusiasta de un encore, el director decidió repetir la obra The Nightingale.



El recital de Solistas Ensamble del Inbal dio una muestra del porqué el compositor inglés es considerado el más avanzado de su tiempo, que fue el paso del siglo XVI al XVII; un autor tanto de música sacra como de profana y tanto de piezas vocales como instrumentales, que exhibe a lo largo de su obra una imaginación y calidad superior a la de sus colegas contemporáneos, dicen los expertos.



"Resultó una sesión íntima y encantadora --consideró el director Christian Gohmer--. El recinto y la música del programa así lo permitieron; es una música de cámara y esta capilla bien que hizo esa función".



Además, destacó, "esa cuidadosa cercanía con el público, frente a frente, cara a cara, algo que se extrañaba, permitió esa intimidad para que los asistentes se involucraran en la manera en que estamos haciendo la música en Solistas Ensamble del Inbal".



En nuestros programas -dijo-- hemos retomado a compositores del Renacimiento y se trata de conciertos que hemos llevado a los recintos más adecuados para el tipo de música, como iglesias, capillas y parroquias, y la experiencia ha sido muy alentadora, pues son obras que se escribieron para ese tipo de recinto, concluyó.



Este concierto dedicado al 400 aniversario luctuoso de William Byrd se repetirá el domingo 14 de mayo a las 12:00 horas en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de República, ubicado en Donceles núm. 14, en el Centro Histórico. La entrada es libre.