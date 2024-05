Encuentros Notables, Exploración Visual De Josué Vázquez En El Instituto De Artes Gráficas De Oaxaca

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), comparte con el público la exposición individual Encuentros notables, de Josué Vázquez.

Esta muestra invita a las y los visitantes a sumergirse en el fascinante mundo del artista plástico, donde las formas, los colores y las texturas convergen para crear una experiencia visualmente cautivadora. A través de una selección cuidadosamente curada de 27 obras, Vázquez nos lleva en un viaje introspectivo donde la imaginación y la realidad se entrelazan de manera sorprendente.

Con un enfoque en la experimentación y la innovación, el pintor y litógrafo desafía las convenciones artísticas al experimentar con diversas técnicas y perspectivas cada una de sus creaciones. Encuentros notables es un testimonio del talento versátil, en donde el cuerpo y el color forman parte integral de su obra.

Este proyecto es una manera de indagar capa por capa en un lenguaje plástico devenido en líneas, puntos, gestos y manchas, manifestando las provocaciones del universo que brotan de toda corporeidad involucrada. El resultado es una reflexión profunda sobre los vínculos producidos por una energía que va y viene entre la quietud, jamás inmóvil de quien modela y el dinamismo meditativo del dibujante que se concentra con el firme propósito de dejar evidencia de un encuentro que, en el mejor de los casos, ha de transformarse en arte. Josué Vázquez, quien coordina talleres de dibujo en el IAGO, es originario de la Ciudad de México y recientemente ha iniciado un proyecto en su taller en donde explora los mitos y las defensas que resguardan a nuestra esencia infantil. Además, incursiona en la litografía y se aventura en la experimentación con distintas técnicas artísticas.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.