La Familia Y Su Influencia En La Formación Musical, Conferencia Que Se Realizará En El Conservatorio Nacional De Música

Bajo la premisa de que el seno familiar puede influir en la motivación, apoyo y dedicación que el estudiante de música necesita para avanzar en su formación; Jorge Piña Montañez impartirá la conferencia: La familia y su influencia en la formación musical, en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El expositor abordará en su charla la vida y obra de músicos y compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Natalia Lafourcade, Agustín Lara, Consuelo Velázquez y José Alfredo Jiménez, entre otros.

Parte de los objetivos de esta actividad son analizar el papel fundamental de la familia en la formación musical de las infancias, jóvenes y población adulta a través de una perspectiva intergeneracional; identificar las mejores prácticas y estrategias para fomentar el amor y la pasión por esta disciplina en sus hogares, y proporcionar herramientas para que los padres y cuidadores puedan aplicarlas en los procesos de educación artística.

Esta actividad es realizada por la Sociedad Estudiantil del CNM quienes, como parte de sus preocupaciones, desean conocer otros temas en los que también se incluye, por ejemplo, la educación financiera, comenta Alexis Martínez, presidente y representante de la organización.

La conferencia, de entrada libre, se realizará el 22 de abril a las 15:00 h, en la Sala 34 Alfredo Bablot del CNM, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas.

Jorge Alberto Piña Montañez es Licenciado en Composición Musical por el Conservatorio de Música de Chihuahua.

