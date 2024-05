Alfredo Daza Y Józef Olechowski Interpretarán Serenatas Y Añoranzas En El Museo Nacional De Antropología

Get Access To Every Broadway Story



Amor, serenatas y añoranzas es el título del concierto que el barítono Alfredo Daza, acompañado de Józef Olechowski en el piano, ofrecerán en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el sábado 4 de mayo a las 13:00 h dentro del programa Música Inbal en los museos, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Dicha presentación contará con tres secciones musicales en las que se interpretarán melodías dedicadas al amor, serenatas y añoranzas, respectivamente, además de recordar y brindar un homenaje en el 180 aniversario del natalicio del compositor, director de orquesta y pedagogo musical ruso Nikolai Rimski-Korsakov (Rusia, 1844-1908), considerado uno de los compositores más populares del siglo XIX.

En la primera parte se escucharán Tres canciones de amor, que incluye Plaisir d'Amour (1784), de Jean-Paul-Égide Martini (Alemania, 1741-Francia, 1816); Webb ich in Deine Augen sehe de Dichterliebe, Op. 48, de Robert Schumann (Alemania, 1810-1856) y Nocturno en Do sostenido menor, Op. Póstumo, de Frédéric Chopin (Polonia, 1810 – Francia, 1849).

De Rimski-Korsakov se interpretará Kagda Glyazhu Tebye Glaza, Op. 23 núm. 2. Su música reivindicaba la corriente nacionalista, misma que defendía la inspiración en el folclor. Enseguida se continuará con Tres serenatas, a las que se integran La serenata (1888), de Francesco Paolo Tosti (Italia, 1846-1916); Serenata de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart (Austria, 1756-1791) y Oye linda prisionera, de La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo (España, 1880-1932) y Juan Vert (España 1890-1931).

Canciones de añoranza comenzarán con Pecché? (1913), de Gaetano Enrico Pennino (Italia 1892-1962); Volver (1934), de Carlos Gardel (Francia, 1890- Colombia, 1935) y Mazurca en La menor, de Ernesto Elorduy (México, 1854-1913). Como despedida se podrá escuchar Noche de ronda (1935), de Agustín Lara (México, 1897-1970), así como Júrame (1926) y Te quiero dijiste (1934), de María Grever (México, 1885- Estados Unidos, 1951).

Alfredo Daza ha sido el primer barítono de la Staatsoper Unter den Linden de Alemania, de 2004 a 2017, por invitación expresa del director de orquesta Daniel Barenboim. Ha compartido escena con Anna Netrebko, Ferruccio Furlanetto, Angela Gheorghiu, Sonya Yoncheva, Jonas Kauffman, Ruggero Raimondi, Roberto Alagna y Plácido Domingo, y ha sido dirigido por Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Simon Rattle, Antonio Pappano, James Conlon y Gustavo Dudamel.

En 25 años de carrera ha interpretado más de 55 papeles en óperas de los principales compositores del repertorio italiano, francés, alemán y ruso.

El pianista de origen polaco, el maestro Józef Olechowski cuenta con una trayectoria de 36 años en México. Grabó la obra de cámara de Manuel M. Ponce en dos volúmenes que le merecieron el premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música. Colabora continuamente como solista con orquestas de México. Participa en los más importantes festivales, talleres y clases maestras que organizan los principales conservatorios y universidades del país.

En Polonia realizó estudios de piano, y en la Universidad Veracruzana concluyó la maestría en Composición. Fundó y dirige la Sociedad Cultural Federico Chopin de México, AC.

