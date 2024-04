El Ensamble Unforgettable Rendirá Homenaje A Tony Bennett En El Ciclo Jazz Y Algo Más...

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



En el marco del programa Música Inbal en los museos, dentro del ciclo Jazz y algo más…, organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se llevará a cabo el concierto Unforgettable, Recordando a Tony Bennett, el domingo 28 de abril, a las 13:30 h, en el Museo José Luis Cuevas.

El Ensamble Unforgettable, integrado por Azucena Isabel, soprano; Arturo Barrera, barítono; Juan José Mejía, contrabajo; Samuel Martínez, piano; y Karina Colis, batería, ofrecerá un programa integrado por Unforgettable, de Irving Gordon; Smile, de Charlie Chaplin y John Turner; The Very Thought of You, de Ray Noble; The Shadow of Your Smile, de Johnny Mandel y Paul Francis Webster.

El concierto también incluye las piezas For Once in My Life, de Ron Miller; Because of You, de Arthur Hammerstein y Dudley Wilkinson; I Left My Heart in San Francisco, de George Cory y Douglas Cross; Blue Velvet, de Bobby Vinton, The Man (Girl) I Love, de George Gershwin e Ira Gershwin; Speak Low, de Kurt Weill y Ogden Nash; The Way You Look Tonight, de Jerome Kern y Dorothy Fields; It Had to Be You, de Isham Jones; y I've Got You under My Skin, de Cole Porter.

El recital Unforgettable toma su nombre de un interesante dueto que se grabó post mortem con Nat King Cole, quien dejó unas grabaciones a su hija Natalie Cole y con ellas se realizó esta pieza que se hizo muy popular.

“De esta obra —explica Arturo Barrera— tomé la idea para el título del recital, misma que interpreto para comenzar el concierto; sin embargo, el programa es un homenaje a Tony Bennett, quien después de los 90 años seguía grabando, componiendo, ganando premios por sus grabaciones y quien en sus últimos años hizo duetos con Lady Gaga, Amy Winehouse, Paul McCartney, Barbra Streisand y Stevie Wonder, grandes artistas con los que grabó los standards, es decir, las canciones más populares del jazz”.

Recordó que Bennett hizo su carrera durante la segunda mitad del siglo XX y artistas como Frank Sinatra lo reconocieron como el “mejor cantante del mundo”, por su calidad interpretativa y por cómo entendía al compositor.

“La idea de hacer estos duetos de jazz con la maestra Azucena Isabel, que es cantante de jazz, surgió una vez que hicimos un recital de Bossa Nova cuando festejábamos un aniversario de Tom Jobim. Entonces, el año pasado se nos ocurrió hacer un programa de jazz, porque la voz del cantante de ópera interpretando jazz no deja de ser interesante, sobre todo, mezclada con la de una jazzista”.

Eligieron 12 obras de entre todos los discos de duetos y así nació el homenaje a Tony Bennett. “Casualmente, cuando estábamos en la elaboración de la idea, Bennett falleció y, sin esperarlo, nuestro homenaje cobró un poco más de sentido. Isabel, que en algún momento fue mi alumna de canto, es una intérprete de jazz que hace cosas muy bellas y creo que el resultado es interesante, porque salir de la casilla del cantante de ópera para ir hacia los standards es al principio un reto, pero, sobre todo, un placer, el público lo siente, lo goza. Lo que escucharemos será una muestra representativa de la música más bella que se interpretó durante la segunda mitad del siglo XX”, finalizó Barrera.

El Museo José Luis Cuevas se ubica en Academia 13, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.

Play Broadway Games