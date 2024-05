Con El Ciclo Los Colores De La Voz, Adolescentes Y Adultos Disfrutarán Desde Boleros Hasta Cantata Italiana Barroca

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevarán a cabo los últimos conciertos del ciclo Los colores de la voz, cuyo objetivo ha sido ofrecer al público programas variados del repertorio vocal internacional, con intérpretes de excelencia.

La temporada de mayo inicia este sábado 4 a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), con el concierto Debussy, Puccini y Halffter a través de sus canciones, a cargo de la soprano Silvia Rizo, cantante Solista de Bellas Artes, y el pianista Armando Merino, concertista de Bellas Artes, donde se escucharán Trois Mèlodies y Fêtes Galantes I, de Claude Debussy; Marinero en tierra, Op. 27, de Rodolfo Halffter, y Arie da Camera e da Chiesa, de Giacomo Puccini, a 100 años de su fallecimiento.

En la semana siguiente, el viernes 10 a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se ofrecerá un concierto con el tenor Rodolfo Acosta, solista de Bellas Artes, y el pianista Héctor Cruz, quienes presentarán un programa con boleros, como Amor eterno, de Juan Gabriel; Poquita fe, de Bobby Capó, y Ansiedad, de Nilo Menéndez, para celebrar el Día de las Madres.

El sábado 11 a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Munal, tendrá lugar el concierto ¡Declaración de amor, en un compás de espera!, con obras de Joaquín Rodrigo, a 25 años de su fallecimiento; Carlos Jiménez Mabarak, a 30 años de su fallecimiento, y Salvador Moreno, a 25 años de su fallecimiento, entre otros compositores.

Ese mismo día, a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, se realizará el concierto Amor, serenatas y añoranzas, donde el barítono Alfredo Daza y el pianista Alexander Pashkov, ganadores del concurso de oposición para las plazas de Concertistas de Bellas Artes, interpretarán obras de Jean-Paul-Égide Martini, Robert Schumann, Nikolai Rimski-Korsakov, Claude Debussy, Paolo Tosti, Wolfgang Amadeus Mozart, Reveriano Soutullo, Juan Vert, Gaetano Enrico Pennino, Carlos Gardel, Cacho Castaña, Agustín Lara y María Grever.

El domingo 12 de mayo, a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Munal, el tenor Arturo Valencia, solista de Bellas Artes, acompañado al piano por Héctor Cruz, compartirán obras de compositores argentinos: Carlos Guastavino y Luis E. Bacalov, y de mexicanos: Manuel M. Ponce, Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho y Alfonso Esparza Oteo.

En el tercer fin de semana habrá dos conciertos; primero, el viernes 17 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, el tenor Luis María Bilbao, solista de Bellas Artes, y el pianista Józef Olechowski, interpretarán obras de compositores latinoamericanos con Perdón, de Rafael Hernández; Mía, de Gonzalo Curiel, y Reina mía, de Saulo Sedano, entre otros. Para el domingo 19, a las 18:00 h en este mismo recinto, se realizará el concierto La flauta encantada, a cargo de la contralto Ana Caridad Acosta, cantante solista de Bellas Artes, acompañada por el pianista Israel Barrios, quienes presentarán Frauenliebe und Leben, Op. 42, de Robert Schumann, y Shéhérazade, de Maurice Ravel.

Para cerrar el ciclo, el viernes 24 a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce, se escuchará el concierto Le Charme, con obras de Claude Debussy, Ernest Chausson —a 125 años de su fallecimiento—, Reynaldo Hahn —a 150 años de su nacimiento—, Gabriel Fauré —a 100 años de su deceso— y Francis Poulenc —a 125 años de su natalicio—, interpretadas por la mezzosoprano Encarnación Vázquez y el pianista Erik Cortés Alcántara, concertistas de Bellas Artes. Por último, el domingo 26 se realizará el concierto La cantata italiana en el siglo XVIII, donde el contratenor Gabriel Díaz Cuesta, Magali Gasca en el oboe barroco y el concertista de Bellas Artes, Raúl Moncada, en el clavecín, interpretarán obras de Giovanni Bononcini, Benedetto Marcello, Alessandro Scarlatti, Domenico Zipoi, Francesco Mancini y Antonio Maria Bononcini. Para más información consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

