Cápsulas, Conversatorios Y Conciertos En Los Diferentes Recintos Del Inbal Durante La Noche De Museos De Abril

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Red de Museos Inbal, dan a conocer las actividades de la Noche de Museos que se ofrecerán el miércoles 24 de abril de 2024.

El Museo Nacional de la Estampa (Munae) ofrecerá al público el conversatorio Elizabeth Catlett y Francisco Mora en contexto, que se realizará en el marco de la exposición de ambos artistas y en la que participarán Cecilia Santacruz, Juan Mora Catlett y Arturo Rodríguez Döring como moderador. La cita es a las 18:30 h.

Como cada mes, el Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá el concierto Danza non danza, del Cuarteto Orishas, un ensamble de guitarristas cuyo repertorio abarca diferentes épocas. La cita es en el Área de murales y la entrada es libre sin registro previo, con cupo limitado a 80 personas. También ofrecerá visitas guiadas en diversos horarios por sus exposiciones Flor Garduño. Senderos de vida y Damián Ortega: Pico y elote, así como los recorridos Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes y Murales del Palacio de Bellas Artes.

El Museo Nacional de Arte (Munal) llevará a cabo las siguientes actividades en el marco de la clausura de la exposición Petrona Viera. Una creación sin fin: el concierto Una noche uruguaya en México con el pianista Alejandro Vigo y la soprano Joycee Díaz, de libre acceso, con cupo limitado a 80 personas; visita mediada por la exposición Petrona Viera con claves en Lengua de Señas Mexicana, realizada por Ariadna Gómez, del departamento Munal+Educa y el recorrido especial de clausura de la exposición que estará a cargo de Ramón Avendaño, jefe de Curaduría. También tendrá visitas guiadas por Territorio ideal. José María Velasco y por XX en el XXI. Las actividades inician a partir de las 19:00 h.

A las 18:30 h, el Museo Mural Diego Rivera realizará un recorrido a través de la exposición Azúcares sacras. Dulces rituales, que retrata la tradición del dulce desde la época de la Colonia hasta nuestros días, haciendo énfasis en los alfeñiques. Entrada libre con cupo limitado a 30 personas. Inscríbete en mmdr.difusion@inba.gob.mx.

La Galería José María Velasco dará inicio a sus actividades a las 18:00 horas, con la visita guiada realizada por Vlocke Negro, quien compartirá con los asistentes las historias que se encuentran detrás de cada una de sus intervenciones en el espacio público. El cupo es limitado a 60 personas. Adicionalmente, transmitirá en su página de Facebook la cápsula: El rostro cambiante de Oaxaca, tradición y transformación urbana, en la que participa César Elí García, la cual habla del fenómeno de la gentrificación.

El juego de colores

Las actividades del Museo Nacional de San Carlos iniciarán a las 19:00 horas con el taller y la visita guiada El juego de colores, en el cual se abordará la teoría del color desde la Colección MNSC, seguido de una serie de dinámicas lúdico–didácticas que estimulen la creatividad de los participantes. Se requiere registro en mnsancarlos.inba.gob.mx/colores y tiene cupo limitado a 100 personas.

Por su parte, el Laboratorio Arte Alameda tendrá la puesta en escena Fronteras: los sueños también viajan, en la que participa el grupo Tecuanes Teatro del Injuve, con la dirección de Adriana Pichardo, Brenda Monjaraz, Taina González y Yosimar Jiménez, en el marco de la exposición Pedro Lasch: Entre líneas / Between the Lines y a partir de la pieza mural LATINO/A AMÉRICA. Dará inicio a las 19:00 horas y tiene un cupo limitado a 50 asistentes.

El Museo Nacional de Arquitectura realizará la visita guiada a las 19:00 h por la muestra Patrimonio. A través de la lente de Santiago Arau, un recorrido visual, dividido en ocho secciones, desde los elementos geográficos naturales que aún permanecen, hasta el paisaje urbano de una megalópolis que hoy alberga aproximadamente a 20 millones de personas. El registro para participar es a través del correo: iperez@inba.gob.mx, cupo limitado a 40 personas.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en colaboración con Extensión Cultural del Inbal, presenta el ciclo ¡Leo… luego existo! con la presencia de Francesca Guillén. En esta ocasión se han elegido textos de Frida Kahlo para conmemorar el 70 aniversario luctuoso de la pintora. La cita es a las 19:00 horas.

El Proyecto Siqueiros: La Tallera, en Cuernavaca, Morelos, realizará la charla Otras escrituras estelares, con Javier Tapia, quien hablará de la observación del cielo y de los mitos que los pueblos han creado alrededor de la bóveda celeste. La reflexión partirá de aspectos del estudio astronómico, astrológico y artístico del cielo. Las y los participantes harán ejercicios de escritura y dibujo para plasmar sus propias inquietudes alrededor de estos temas. El cupo es limitado y para más información visita las redes del recinto.

Por su parte, el Museo Tamayo tendrá visitas guiadas y su Noche de Jazz con Roberto Verástegui Trío, una banda de jazz contemporáneo, conformada por Verástegui en el piano, Andrés Márquez en la batería y Saúl Ojeda en el contrabajo. Las actividades darán inicio a las 18:00 h y puedes consultar la información en el sitio web del museo.

Por último, el Museo de Arte Moderno llevará a cabo una visita guiada por la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, a partir de las 19:00 h.

Más información sobre las actividades de la Noche de Museos en https://inba.gob.mx/museos.

