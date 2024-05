El Munal Presenta Una Reinterpretación Contemporánea De La Pintura Virreinal Con Dos Líneas (Fe). Stefan Brüggemann

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Con un conjunto de obras realizadas exprofeso para el Museo Nacional de Arte, la exposición Dos líneas (Fe).

Stefan Brüggemann establece un diálogo con la colección de pintura virreinal de este recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en una reinterpretación contemporánea de este acervo, la cual continuará en exhibición hasta el 26 de mayo.

Stefan Brüggemann utiliza en su obra materiales clásicos de la obra religiosa, como la hoja de oro, presente en el trabajo de artistas como Mathias Goeritz, pero también en los retablos de iglesias. En el caso de Brüggemann, este elemento se combina con materiales contemporáneos, como el aerosol. De este modo se pueden observar lienzos de gran formato recubiertos con hoja de oro, algunos con plata, en los que el artista pinta sencillas cruces con aerosol.

El uso de la hoja metálica trasciende lo formal para colocarse como un componente simbólico, relativo a la divinidad, el poder, la riqueza e incluso la avaricia, y las cruces aluden a los dos linajes, el indígena y el español, que conforman la herencia cultural de nuestro país.

“A través de estas fusiones, Brüggemann busca que su obra converse con la colección del Munal. Una de las características de la obra de Stefan es la utilización de textos. En una de sus obras usa un texto de san Agustín donde dice que la fe es creer lo que no se puede ver y el beneficio es poder ver lo que se cree, pero lo pone en latín, en un juego entre la conversación y la obra”, explicó Rafael Yturbe, galerista y promotor de la obra de Stefan Brüggemann.

Detalló que una de las reacciones más notorias de los asistentes ante esta exposición es que bajan la voz cuando ingresan a la sala, como si estuvieran ingresando a un espacio religioso. “Este es un fenómeno que nos pareció curioso desde el inicio de la muestra, la creación de un ambiente sacro sin que hubiera esa intención”, agregó.

La invitación al público que aún no ha visitado Dos Líneas (Fe). Stefan Brüggemann es conocer la obra de un artista mexicano de talla internacional, con presencia en diferentes partes del mundo, en un espacio privilegiado como el Munal.

El Museo Nacional de Arte se encuentra en Tacuba. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Estación del Metro Tacuba o Bellas Artes. Horario de visita, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.