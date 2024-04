Niñas Y Niños Pueden Crear Historias Con Criaturas Fantásticas En Los Talleres De La Comicteca Del Museo Nacional De Arte

Get Access To Every Broadway Story



Para los amantes de los cómics y el arte mexicano, el Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) lleva a cabo dentro del programa Museo expandido Comicteca Munal, una serie de talleres inspirados en la narrativa gráfica nacional y su relación con el acervo del museo, donde los participantes podrán crear historias fantásticas y divertidas.

Narrativa Nacional en el Munal; Storytelling: narra tu propio cómic; El guardián del patrimonio y Papel picado son los talleres que se imparten los jueves, sábados y domingos, entre las 11:00 y 15:00 h. Las personas interesadas pueden participar sin registro previo dentro de los horarios establecidos.

En el taller Narrativa Nacional en el Munal los visitantes pueden explorar títulos de artistas mexicanos disponibles en la Comicteca. A partir de ello se toman escenas y personajes de la narrativa nacional para combinarlos con el acervo del museo a través de técnicas fotográficas y de dibujo. Está dirigido a adolescentes y adultos.

En el taller Storytelling: Narra tu propio cómic, los asistentes pueden narrar y crear su propio cómic en un formato sencillo a partir de frases obtenidas al azar de los ejemplares que se encuentran en la Comicteca. Está dirigido a adolescentes y adultos.

En El guardián del patrimonio, los participantes se involucran en un proceso de creación que permite diseñar un héroe, un villano o antihéroe con características fantásticas a partir de plantillas de dibujo preestablecidas. El trabajo artístico se basa en la metodología teatral del desarrollo de personaje en tres dimensiones.

Sobre el taller el Papel picado, se retoma esta técnica para representar algunas escenas de obras del acervo del Museo Nacional de Arte. En la actualidad se trabaja con la obra La Virgen del Apocalipsis, de Miguel Cabrera.

El Munal realiza estos talleres como una oferta cultural permanente en Comicteca Munal, donde el equipo del programa Museo expandido realiza una serie de actividades que permiten a los visitantes compartir una experiencia lúdica, divertida y llena de aprendizaje.

La Comicteca es una sala diseñada para la difusión de historietas, comics y novelas gráficas, de fantasía, ciencia ficción, etc. Está conformada por más de 200 volúmenes en español, destacando las colecciones de Marvel y DC Cómics.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de visita, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

