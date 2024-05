Estudiantes Del Taller De Expresión Corporal Para Personas Con Discapacidad Dedicaron Una Coreografía A Las Mamás

Enter Your Email to Unlock This Article



Con motivo del Día de la Madre, estudiantes el Taller de Expresión Corporal para Personas con Discapacidad, que se imparte en la Escuela de Iniciación Artística núm. 1, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizaron una coreografía, la cual disfrutaron con sus mamás.

De acuerdo con la profesora y responsable del Taller, Claudia Camacho Molina, este programa es único en su tipo. “Está dirigido a personas con discapacidad física o intelectual –a partir de los 10 años de edad– lo único que se necesita son las ganas de integrarse a bailar”.

Asimismo, comentó que próximamente se lanzará una convocatoria de registro al Taller, en la cual se realiza una entrevista y se observa qué tipo de discapacidad tiene el candidato o candidata y cuál es su condición, para saber si tienen movilidad, por sí solo o hay que ayudarlos, si hablan o no; con la finalidad de estructurar la planeación de las sesiones, enfocándose a las necesidades, ya sea en el piso, con las barras, en parejas o grupal”.

Finalmente, señaló que al Taller se han sumado estudiantes de danza contemporánea y juvenil a quienes conocen como Sombras, cuya labor es apoyar a las y los talleristas con la movilidad de los diferentes ejercicios.

Estos programas reflejan el compromiso del Inbal y la Sgeia de ofrecer una plataforma para la participación activa y el desarrollo creativo de personas de todas las edades y condiciones.

