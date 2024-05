La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Dedicará Esplendor De Haydn Por El 215 Aniversario Luctuoso Del Compositor

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), dedicará Esplendor de Haydn el jueves 16 de mayo a las 20:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, y el domingo 19 de mayo a las 12:00 en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, este último con entrada libre.

En conmemoración por el 215 aniversario luctuoso de Joseph Haydn, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes interpretará su Misa en Si bemol mayor, Hob. XXII:12 de 1799, que es uno de los grandes escenarios de la misa que, junto con La Creación y Las Estaciones, forman la coronación de la gloria de su música vocal.

La obra 2 Salmos: 86 y 148, de Gustav Holst, compuesta en 1912, está firmemente anclada en la tradición europea. Holst aplica un tratamiento diferente a cada uno de estos textos tan contrastantes: uno de súplica, otro de alabanza.

La agrupación Solistas Ensamble de Bellas Artes fue fundado en 1984 por Rufino Montero, desarrolla su actividad artística enfocada en el repertorio de oratorio, ópera de cámara y opereta. Ha realizado producciones discográficas con obras de compositores del movimiento nacionalista de México: Blas Galindo, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, así como de Carlos Jiménez Mabarak. Ha tenido como directores de escena a Valeria Palomino, Horacio Almada, César Piña, Ragnar Conde, Jorge Pais, Jaime Razzo, Moisés Manzano, Juliana Vanscoit, Fabiano Pietrosanti y Ana Bunjak, entre otros.

Por su parte, Christian Gohmer es uno de los directores más activos del país por su creciente actividad dentro de la música sinfónica, ópera y música contemporánea. Ha sido director artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora, es director artístico y fundador de la camerata de música contemporánea Temús Fugit desde 2006. Actualmente es el director artístico de Solistas Ensamble.

