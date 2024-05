Danza Y Tecnología Convergen En La Instalación El Cuerpo Es El Mensaje

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El colectivo interdisciplinario Sociedad del Paisaje abrirá con la instalación coreográfica El cuerpo es el mensaje la temporada Movimientos transversales, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Dicha serie de presentaciones que aborda el movimiento desde distintas perspectivas disciplinarias es presentada en mayo por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza.

Encabezada por el creador escénico chiapaneco Sendic Vázquez, Sociedad del Paisaje mostrará el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo de 2024, una obra interdisciplinaria que juega con viejas tecnologías para recordar que la complejidad del cuerpo no puede ser transmitida ni traducida a medios digitales y que la corporalidad es un lenguaje que atraviesa y unifica a los seres humanos.

En palabras de sus creadores, El cuerpo es el mensaje expone una instalación coreográfica y sonora que cuestiona la presencia corporal y su relación con los medios de reproducción virtuales. Asimismo, señalan que esta pieza lleva a cabo un estilo característico en su ideología, al combinar un enfoque crítico sobre el sonido y los cuerpos, así como una estética que tiene su base en el land art (arte ambiental), movimiento que siempre ha sido de su interés.

“El proyecto comenzó en formato de videodanza y quisimos ampliar la experiencia; pensamos en hacer una instalación que fuera interactiva”, refieren. Una vez resuelta la parte de los sistemas sonoros, el colectivo se enfocó en desarrollar el aspecto coreográfico y decidieron que fuera a partir de la improvisación con intérpretes invitados en cada presentación, de tal manera que el desarrollo estructural se basara en lo que cada cuerpo deja de su propia experiencia en la instalación.

La Sociedad del Paisaje vincula prácticas performáticas y sonoras en la relación cuerpo-paisaje-ruido a partir de una ética que entrelaza naturaleza, afectividad y tecnologías rudimentarias. Interesados en el movimiento artístico del land art, sus prácticas se vinculan con entornos naturales, buscando traer a la escena estéticas, lenguajes y producciones contemporáneas.

Las funciones de El cuerpo es el mensaje se llevarán a cabo el jueves 9 y viernes 10, a las 20:00; sábado 11, a las 19:00 y domingo 12 de mayo, a las 18:00 h.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.