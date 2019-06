MÃºsica E Historia En La Gala De SaxofÃ³n Ofrecieron Alumnos Del INBAL En El Castillo De Chapultepec

Música e historia se conjuntaron tras las paredes de un mismo recinto, pues el Castillo de Chapultepec recibió a los alumnos de la Escuela de Iniciación Artística (EIA) núm. 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para ofrecer una Gala de Saxofón, la primera de tres. Las próximas dos se realizarán en los museos Nacional de Arte, a las 12:00, y Mural Diego Rivera, a las 18:00, el 18 y 19 de junio, respectivamente.

Esta Gala forma parte de las actividades de fin de curso de la EIA núm. 1, en las que participan estudiantes de primer, segundo y tercer año, bajo la dirección de Alma A. Rodríguez Romero, primera mujer en adquirir el título de Licenciada instrumentista en saxofón en la historia de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responsable del programa.

En este primer concierto, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, los estudiantes expusieron los conocimientos musicales adquiridos en la EIA del INBAL e interpretaron obras como In the Village de Modest Mussorgsky, Let my People go de Robert E. Foster, Minuet en G mayor de Johann Sebastian Bach, Divertissement Tzigane de Felix Antonini, Pambiche de Jean Francaix, Bohemian Rhapsody de Queen y Echoes de Keith Snell, entre otras.

La titular del programa comentó que son las últimas presentaciones de los alumnos de tercero de esta generación, y para tan especial ocasión estuvieron acompañados por sus compañeros de primero y segundo año y por la pianista Judith E. Garza Osti

De esa manera, familiares, amigos, turistas y público en general disfrutaron de una tarde musical con los jóvenes saxofonistas que, al ser ovacionados con vivas y aplausos, ofrecieron Norma la de Guadalajara (Danzón a Norma) de Dámaso Pérez Prado, a manera de encore.

La maestra Alma A. Rodríguez Romero, única saxofonista mexicana con master en Interpretación musical, complementó su formación con una licenciatura en Letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de diversos diplomados y seminarios especializados en interdisciplina, semiótica y pedagogía musical, por lo que ofrece otros matices a la selección de piezas de la Gala de Saxofón.

Además de la diversidad de obras que ofrece el programa, los conciertos cuentan con distintas atmósferas que evocan a otras épocas o personajes, como también ocurrirá en las próximas dos galas a realizarse en el Museo Nacional de Arte y Museo Mural Diego Rivera.





