La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Y El Violista David Pedraza Estrenarán Obra De Leo Smit

Ha participado como solista y músico de cámara en México, Bahamas, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, España, Francia, Suiza y Reino Unido. Su principal maestro fue Ralph Fielding. Actualmente forma parte del Cuarteto Con Brio, y es viola principal de la Symphony of the Americas en Fort Lauderdale, Florida.

El programa se integra con las obras Andante lírico, de Max Reger, en su 150 aniversario luctuoso; Adagio del ballet Gayaneh, Op. 50, de Aram Khachaturian, en el 123 aniversario de su natalicio; Serenata sobre melodías populares suecas en Do menor, de Max Bruch, en su 185 aniversario de natalicio, y Concierto para viola y cuerdas, de Leo Smit, en su 80 aniversario luctuoso.