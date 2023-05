La Escuela De Iniciación Artística No. 2 Hermanará Con Otros Planteles Mediante Festival De Las Artes 2023

Las autoridades de la Escuela de Iniciación Artística No. 2 (EIA) maestro Héctor Correa Zapata, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), inauguraron el Festival de las Artes 2023, en el cual durante mayo los alumnos de los diversos grados darán una muestra de sus actividades artísticas en las disciplinas de danza, música, teatro, artes plásticas, entre otras. "Lo más importante de este festival es que se concretan planes y programas de estudio que tenemos en la institución, se ven los resultados de los estudiantes, los cuales están sustentados en el trabajo que hacen cotidianamente con sus maestros", indicó el titular de la EIA, José Luis Rosaslanda Torres. Dentro del festival participarán también otros planteles de Iniciación Artística, con el fin de resaltar el vínculo con las instituciones hermanas y que el estudiantado tenga una experiencia enriquecedora. Rosaslanda indicó que este es el cuarto año de estar a cargo del festival, en el cual se busca reconocer el trabajo en conjunto. "Los resultados nos sorprenden, cada alumno poco a poco va adquiriendo las herramientas y habilidades de las técnicas impartidas por sus profesores y esto confluye en la construcción de un trabajo, por ejemplo, en la materia de Conjuntos instrumentales, los mismos estudiantes se hermanan con otros instrumentistas y arman pequeños grupos, lo que nos anima a organizar presentaciones en la escuela. Además, se hacen vinculaciones con otros espacios, como la Biblioteca Vasconcelos, el Museo Mural Diego Rivera, el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Cultural del México Contemporáneo y es una manera de que los chicos se enfrenten a un público diferente". Agregó que al término de sus estudios reciben un certificado de la Escuela de Iniciación Artística y algunos de ellos (cuando la edad es todavía temprana) continúan su formación en las escuelas profesionales del mismo instituto, pero estos planteles son el comienzo, la categoría infantil contempla alumnos de 8 a 11 años, la categoría juvenil de 12 a 17, y la de adultos, de 18 años en adelante. "Tenemos estudiantes de hasta 65 y 70 años". Comentó que la escuela tiene 60 años de pertenecer a la colonia Doctores, los habitantes la reconocen y acuden a sus actividades. "El año pasado recibimos a familiares y público en general, que sumaron 4 mil 200 personas durante el mes de mayo y mil 700 en junio. Este registro nos permite saber cómo nos van conociendo y cómo nos integramos a la comunidad, es una escuela que ayuda a la transformación del tejido social".

