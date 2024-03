La Edinba Presentó Los Proyectos En Diseño Editorial De Tres Egresadas

Enter Your Email to Unlock This Article



Como parte de los espacios que la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Edinba) abre para mostrar y darle voz al trabajo que realizan las mujeres dentro del diseño, se presentaron los proyectos de tres exalumnas en los que dan voz a diversos grupos de mujeres para hablar sobre temas como la comunidad, la familia, la gastronomía, las tradiciones y también la violencia.

Asimismo, se desarrolló la charla Mujeres en el diseño editorial, en el auditorio del centro académico. De acuerdo con Adriana Esteve, catedrática de la institución, la industria editorial es un espacio en México donde hay gran presencia de mujeres, hay diseñadoras, editoras, escritoras, iconógrafas, correctoras, pero, aunque son mayoría, la cúpula que toma decisiones es mayoritariamente masculina. En años recientes algunas mujeres han entrado a estos grupos de toma de decisión, pero todavía no es un espacio equitativo.

La también diseñadora explicó que para la Edinba, además de trabajar sobre una visión del diseño con responsabilidad social, profundiza sus esfuerzos para construir espacios de equidad: “Para la escuela es importante ser un espacio seguro en el cual puedan estudiar nuestras alumnas y que salgan bien preparadas para insertarse en el mercado laboral de forma competitiva, donde puedan hacer que se escuche su voz”.

La presentación de los proyectos editoriales inició con Xóchitl Castro, quien profundiza en la relación entre la cocina y la familia, a través de la colección Pimienta, integrada por tres tomos: El dulce sabor familiar, El chile sabe a familia y A la madre la familia. “Si bien, pareciera un recetario, lo que realmente está contando es la dinámica familiar en la que podemos reconocernos todos, porque alrededor de la cocina, de la comida, se hablan los temas más importantes de la casa”.

Por otro lado, Daniela Arriaga presentó la colección Memorias de los pueblos originarios de Xochimilco: “Para su proyecto, Daniela entrevistó a la gente de Xochitepec, a través del cual comparte sus historias, nos cuenta cómo viven, cómo se come, cuáles son las fiestas del pueblo, es decir, ofrece una visión sobre un pueblo de Xochimilco que no se conoce tanto. También aborda las costumbres y tradiciones de San Gregorio Atlapulco y Santiago Tepalcatlalpan.

Asimismo, Paulina Zaragoza trabajó en una colección de poesía slam titulada Calandrias, integrada por tres tomos: Nido, Aleteos y Cantos, escrita por mujeres: “Es una poesía emotiva, dura, no es una poesía fácil, porque habla sobre esta violencia estructural que vive la mujer, sobre cómo se normaliza, en donde son ellas las que tienen que levantar la voz, porque pareciera que no pasa nada. Los libros que presenta muestran esa crudeza de los textos a través del diseño”.

Asimismo, se convocó a la comunidad docente, estudiantil y trabajadora de la Escuela de Diseño a crear un retrato de la mujer o mujeres que más admiran, sean personajes conocidos o no. La respuesta se puede apreciar en las paredes tapizadas del recinto educativo, con una vasta cantidad de imágenes de mujeres, realizadas en diversas técnicas. Madres, abuelas, hermanas, amigas, autoras o personajes femeninos famosos, como Rosario Castellanos, Carmen Mondragón conocida como Nahui Olin, Pita Amor, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, entre otras, fueron recreadas por la comunidad de la Edinba.

La Especialidad en Diseño Editorial prepara a sus estudiantes para gestionar proyectos desde la edición, diseño y producción, haciendo énfasis en el público a quien van dirigidas las publicaciones, así como en el enfoque medio ambiental para desarrollar proyectos sostenibles.

