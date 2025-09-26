 tracker
Invitan A La Infancia A Un Viaje Cósmico Con El Libro ¡KABOOM! EXPLORANDO LOS MISTERIOS DEL UNIVERSO

Se presentará el 27 de septiembre a las 17 horas en La Tallera, en la ciudad de Cuernavaca

By: Sep. 26, 2025
Invitan A La Infancia A Un Viaje Cósmico Con El Libro ¡KABOOM! EXPLORANDO LOS MISTERIOS DEL UNIVERSO Image
El instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de La Tallera, ubicada en Cuernavaca, Morelos, presentará el libro ¡Kaboom! Explorando los misterios del universo, de Trish Hernández, Zeus Valtierra y Norberto Espíritu. La obra busca acercar la astrofísica a niñas, niños y jóvenes mediante el viaje que realizan tres astrónomos por el cosmos.
 
La publicación, de la editorial Santillana bajo el sello Loqueleo / México, narra un recorrido que comienza con objetos celestes cercanos, como el Sol y la Luna, y continúa explorando otros cuerpos del universo, como estrellas, nebulosas y galaxias. Es un texto dinámico, diseñado para despertar la curiosidad y el asombro de los lectores ante la ciencia y el espacio.
 
A lo largo de 112 páginas, los lectores podrán acompañar a tres intrépidos astrónomos en su misión de develar los secretos del universo. Desde las legendarias constelaciones y los límites entre la Tierra y el espacio, hasta las aventuras de astronautas en órbita, cada capítulo es una puerta abierta a nuevas maravillas cósmicas. Con un enfoque fresco, el libro invita a mirar las estrellas con asombro y curiosidad.
 
En la presentación estarán presentes Zeus Valtierra, físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y candidato a doctor en Astrofísica por el Instituto de Astronomía de la misma universidad, cuya investigación se centra en los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias y quien actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias; así como Norberto Espíritu, también físico y estudiante de doctorado en Astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM, dedicado al estudio de la composición química de nebulosas planetarias y regiones H II de la galaxia mediante el análisis de espectros de alta resolución.

