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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、冬のシーズナルイベント「ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～」を開催。開業25周年を迎えた今年は、クリスマス衣装のキャラクターたちとのグリーティングや、9年ぶりに復活するメッセージ・ショー、過去最大規模のユニバーサル・フード・フェスティバルなど、見どころが盛りだくさん。藤本美貴＆庄司智春夫妻が登場した開幕セレモニーの模様とともに、実際に体験した冬限定のエンターテイメントや絶品グルメを紹介する。

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目次

Ⅰ. ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～

１.オープニング・セレモニー

２. ホリデー衣装のキャラクターグリーティング

３. パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～

４.ジョイ・オブ・ライツ

５. ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～

６. ユニバーサル・フード・フェスティバル ～ホリデー限定グルメ～

７. ホリデー・キッズフリー・パス

Ⅱ. まとめ

Ⅰ. ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～

開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの冬は、クリスマスならではの華やかな装飾と多彩なエンターテイメントで彩られる。パークの仲間たちも冬限定の衣装に着替え、ショーやグリーティングに登場。さらに、食事中にキャラクターが会いに来てくれる新しい試みも加わり、食事の時間まで特別な体験へと変わる。

今年のホリデーは、家族や友人、恋人など、大切な人と過ごす時間をより楽しめるコンテンツが充実している。

1. オープニング・セレモニー

11月12日に行われたプレスプレビューでは、藤本美貴と庄司智春夫妻が開幕セレモニーに登場。ホリデー・キッズフリー・パスで招待された子どもたちとともに、雪のようなコンフェティが舞うなか、イベントの開幕を祝った。

2. ホリデー衣装のキャラクターグリーティング

パークを歩けば、クリスマスならではの衣装に身を包んだキャラクターたちに出会える。ミニオンをはじめ、エルモやスヌーピー、ハローキティなど、おなじみの仲間たちが冬限定の姿で登場する。

今年特に注目したいのが、スタジオ・スターズ・レストランとユニバーサル・マーケットで実施される新しい試みだ。

食事を楽しんでいるゲストのもとへ、エルモやスヌーピーたちが会いに来てくれる。料理を味わっている最中にキャラクターが現れるという、思いがけないサプライズが楽しめるのだ。

通常のグリーティングとは異なり、食事の時間にもキャラクターとの交流が生まれるのが魅力。ホリデー限定の料理とともに写真撮影やふれあいを楽しめるため、ファミリーでの食事にもぴったりだ。

3. パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～

冬のステージを盛り上げるのは、シンギング・ショー「パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～」。

クリスマスの名曲を中心としたウインターソングを、エンターテイナーたちが生歌とダンスで披露する。誰もが一度は耳にしたことのある楽曲が次々と登場するため、自然と体が動き出してしまう。

迫力ある歌声とエネルギッシュなパフォーマンスが融合し、クリスマスらしい高揚感を演出。家族や友人と一緒に盛り上がれる、冬のパークに欠かせないステージとなっている。

4. ジョイ・オブ・ライツ

9年ぶりに復活するメッセージ・ショー「ジョイ・オブ・ライツ」は、今回のホリデーでぜひ注目したいコンテンツの一つだ。

グラマシーパークのスクリーンには、ゲストから寄せられた大切な人へのメッセージが映し出される。家族や友人、恋人など、それぞれの思いが光と音楽に乗って届けられる演出だ。

プレスプレビューでは、一般公開に先駆けた特別演出を披露。次々と映し出されるメッセージと美しい音楽、そして夜空から舞い降りる雪が重なり、会場は幻想的な雰囲気に包まれた。

特に印象的なのは、スクリーンに映し出される言葉の数々。普段はなかなか伝えられない感謝や愛情がストレートに表現されており、思わず自分の大切な人を思い浮かべてしまう。

セレモニーで実際にショーを体験した庄司も、夫婦のメッセージが映し出された際の感動を語った。

「僕たち、大号泣してしまいました!」と明かし、普段は言葉にできない思いを伝えることの素晴らしさを実感した様子だった。

大切な人と並んで眺めれば、いつもとは少し違う会話が生まれるかもしれない。クリスマスシーズンの夜にふさわしい、心に残る演出だ。

開催期間は2026年11月25日から2027年1月11日まで。

5. ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～

ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで開催される「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」。約30分にわたるショーでは、実力派シンガーやダンサーがクリスマスソングを披露し、エルモ、スヌーピー、ハローキティら人気キャラクターも登場する。

音楽に合わせて移り変わる光の演出やスクリーン映像が、会場を華やかなクリスマスの世界へと誘う。キャラクターやエンターテイナーが繰り広げるパフォーマンスには、思わず体を動かしたくなる楽しさがある。さらに、会場を包み込むように雪が舞い、ショーの祝祭感を一層高めていく。

光と音楽、雪が一体となって生み出す幻想的な空間は、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる。パークの夜を締めくくるホリデーシーズンならではのエンターテイメントだ。

開催期間は2026年11月25日から2027年1月11日まで。

6. ユニバーサル・フード・フェスティバル ～ホリデー限定グルメ～

クリスマスシーズンのパークで外せない楽しみといえば、やはり限定グルメ。今年は「ユニバーサル・フード・フェスティバル」が過去最大規模で開催され、レストランメニューから食べ歩きフードまで、幅広いラインナップが登場する。

今回は実際に試食したメニューのなかから、特に印象に残った6品を紹介する。

ローストポテトマウンテン Jr. ラクレットチーズソース

ローストポテトマウンテン Jr. ラクレットチーズソースと

チョコレートディップ・チュリトス・アソートセット

チーズ好きにはたまらない、ポテトとラクレットチーズの組み合わせ。

ホクホクのポテトに濃厚なチーズソースが絡み、相性は抜群。シンプルながらも食べ応えがあり、一口食べると次々に手が伸びてしまうおいしさだった。

チョコレートディップ・チュリトス・アソートセット

食べ歩きの定番チュリトスは、4種類を一度に楽しめるアソートセットで登場。

異なるフレーバーを食べ比べられるため、どれを選ぶか迷ってしまう人にもぴったりだ。さらに、付属のチョコレートソースをつければ、味変もできる。

複数人でシェアしながら、それぞれのお気に入りを見つけるのも楽しそうだ。

ベルギーワッフル＆チョコ・サンデー ～キャラメル＆ナッツ～

今回試食したなかで、個人的にこの冬一番のおすすめがこちら。

ベルギーワッフルとチョコレートサンデーを組み合わせた贅沢なデザートだ。濃厚なキャラメルの風味にナッツの香ばしさが加わり、味わいにほどよい変化を生み出している。

甘さだけでなく、ナッツの食感や香ばしさも楽しめるのが魅力。ワッフルの食べ応えも十分で、デザートとしての満足度も高い。ぜひ味わってほしい一品だ。

パワーアップ！スーパースター・ポップコーン・ミルクティー

まず目を引くのが、ポップコーンやマシュマロをトッピングした華やかなドリンク。優しいミルクティーの味わいで、見た目のインパクトとは対照的に飲みやすい仕上がりだ。

ポップコーンやマシュマロが加わることで、見た目だけでなく食感も楽しめる。パークを散策しながら味わうのにもぴったりな一杯だ。

トリュフ香る チキンのパイ包みプレート

クリスマスの食卓を思わせる、温かみのあるプレートメニュー。

トリュフの豊かな香りが食欲をそそるチキンはもちろん、包み込むパイ生地までしっかりおいしい。サクッとした食感のパイとチキンの組み合わせを楽しめる、満足感のある一皿だ。

ブッシュ・ド・ノエル ～ショコラ＆ラズベリー～

クリスマススイーツの定番、ブッシュ・ド・ノエルも登場。

ショコラの濃厚な風味にラズベリーのアクセントが加わり、甘すぎないバランスのよい味わいに仕上がっている。食後のデザートにもおすすめしたい一品だ。

7. ホリデー・キッズフリー・パス

この冬、家族でパークを訪れるなら注目したいのが「ホリデー・キッズフリー・パス」だ。日本国内在住者を対象に、大人1名と一緒に入場する4歳～11歳（小学生以下）の子ども1名が無料になる期間限定チケットである。

対象となる入場期間は、2026年11月13日から12月30日まで。大人1名と子ども1名のセットで8,400円（税込）～と、通常価格の13,900円（税込）～に比べてお得に楽しめる。

子どもとのおでかけを後回しにせず、家族で思い出をつくるきっかけとなるこのパス。冬のパークを訪れる予定がある人は、ぜひ活用したい。

Ⅱ. まとめ

開業25周年のアニバーサリーイヤーに開催される、今年の「ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～」。

クリスマス衣装のキャラクターたちとの交流や、誰もが楽しめる音楽ショー、幻想的なナイト・エンターテイメントなど、パークのあらゆる場所に冬ならではの楽しみが広がっている。

なかでも、9年ぶりに復活する「ジョイ・オブ・ライツ」は、大切な人への思いを改めて伝えるきっかけになる特別なショーだ。また、今年初の試みとなるレストランでのキャラクターグリーティングや、過去最大規模のフードフェスティバルも見逃せない。

食べ歩きにぴったりの限定メニューから、しっかり食事を楽しめる温かい料理、思わず写真に収めたくなるスイーツまで、グルメの充実ぶりも魅力だ。

25周年の感謝が込められた「ホリデー・キッズフリー・パス」を利用すれば、家族で出かけるきっかけにもなるだろう。

クリスマスの華やかな雰囲気に包まれたUSJで、大切な人と過ごす特別な一日を楽しんでほしい。

ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～

開催期間：2026年11月13日（金）～2027年1月17日（日）

Photo Credit :[画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン MINIONS TM & © 2026 Universal Studios. TM and © 2026 Sesame Workshop © 2026 Peanuts Worldwide LLC © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6110209 TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. Ayaka Ozaki]

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