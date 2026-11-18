"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
SixTONESが「ANAN AWARD 2026」大賞を受賞！
KEY TO LITもニューヒーロー部門に輝く
「anan AWARD 2026」の授賞式が11月14日、開催された。大賞にはSixTONESが選ばれ、ニューヒーロー部門にはKEY TO LITが受賞。SixTONESは2020年の第1回に続き、2度目の大賞受賞となった。
授賞式に登壇したSixTONESのジェシーは、受賞について「とても光栄でございます。非常にハッピーです！」と喜びを語った。続けて、「今ある仕事を全力でやらせていただいて、気づいたらこうして賞をいただけました」と振り返り、ファンやスタッフへの感謝を伝えた。
ananの撮影について、髙地優吾は編集長がSixTONESのアルファベットをテーマにした企画にこだわっていたことを紹介。「今回はSで撮ります」「今回はIで撮ります」といったコンセプトに合わせ、メンバー自身もモニターを確認しながらポーズを工夫したという。
また、松村北斗はライブの魅力について、スタジアム公演ならではの開放感に言及。空や風、気温、光の加減など、自分たちではコントロールできない要素が加わることで、「ライブ感が増えていく」と語った。そうした環境の中で生まれた思い出は、特別なものになったという。
今後の目標を尋ねられた田中樹は、先々の目標を設定するよりも、目の前の仕事に全力で向き合うことを大切にしていると回答。「たどり着いた先がすごくいい景色だったらいいな」と、自然体の姿勢を示した。
一方、KEY TO LITはニューヒーロー部門を受賞。岩﨑大昇は「これだけ歴史のある『anan AWARD』で、僕たちが賞をいただけるというのは本当に嬉しいです」と喜びを語った。12月9日のCDデビューを控える中での受賞について、「すごく僕たちの力になる」と感謝を述べた。
さらに、2027年の目標として井上瑞稀は「KEY TO LITが流行るように頑張りたい」と意気込みを表明。「来年は、SixTONESさんのように僕たちが大賞を取れるように」と、先輩への憧れも口にした。
そのほか、ライフスタイル部門に長谷川あかり、エンパワメント部門に小田切ヒロ、俳優部門に髙石あかりが選出された。映像での出演では、バーチャルスター部門のブラックオニキス、スピードプリンス部門の坂井瑠星、アスリート部門の上田綺世が受賞した。
「anan AWARD 2026」を特集した年末特大号「anan」が、12月23日に発売される。授賞式に登壇した受賞者たちが誌面に再集結する、2026年を締めくくる一冊となる。
授賞式の模様は、anan公式YouTubeチャンネルで無料配信されている。また、12月23日には発売の「anan」では、年末特別企画が展開される。
Photo Credit [©anan AWARD 2026]
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