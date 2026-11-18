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「anan AWARD 2026」の授賞式が11月14日、開催された。大賞にはSixTONESが選ばれ、ニューヒーロー部門にはKEY TO LITが受賞。SixTONESは2020年の第1回に続き、2度目の大賞受賞となった。

SixTONES

授賞式に登壇したSixTONESのジェシーは、受賞について「とても光栄でございます。非常にハッピーです！」と喜びを語った。続けて、「今ある仕事を全力でやらせていただいて、気づいたらこうして賞をいただけました」と振り返り、ファンやスタッフへの感謝を伝えた。

ananの撮影について、髙地優吾は編集長がSixTONESのアルファベットをテーマにした企画にこだわっていたことを紹介。「今回はSで撮ります」「今回はIで撮ります」といったコンセプトに合わせ、メンバー自身もモニターを確認しながらポーズを工夫したという。

また、松村北斗はライブの魅力について、スタジアム公演ならではの開放感に言及。空や風、気温、光の加減など、自分たちではコントロールできない要素が加わることで、「ライブ感が増えていく」と語った。そうした環境の中で生まれた思い出は、特別なものになったという。

今後の目標を尋ねられた田中樹は、先々の目標を設定するよりも、目の前の仕事に全力で向き合うことを大切にしていると回答。「たどり着いた先がすごくいい景色だったらいいな」と、自然体の姿勢を示した。

KEY TO LIT

一方、KEY TO LITはニューヒーロー部門を受賞。岩﨑大昇は「これだけ歴史のある『anan AWARD』で、僕たちが賞をいただけるというのは本当に嬉しいです」と喜びを語った。12月9日のCDデビューを控える中での受賞について、「すごく僕たちの力になる」と感謝を述べた。

さらに、2027年の目標として井上瑞稀は「KEY TO LITが流行るように頑張りたい」と意気込みを表明。「来年は、SixTONESさんのように僕たちが大賞を取れるように」と、先輩への憧れも口にした。

そのほか、ライフスタイル部門に長谷川あかり、エンパワメント部門に小田切ヒロ、俳優部門に髙石あかりが選出された。映像での出演では、バーチャルスター部門のブラックオニキス、スピードプリンス部門の坂井瑠星、アスリート部門の上田綺世が受賞した。

「anan AWARD 2026」を特集した年末特大号「anan」が、12月23日に発売される。授賞式に登壇した受賞者たちが誌面に再集結する、2026年を締めくくる一冊となる。

授賞式の模様は、anan公式YouTubeチャンネルで無料配信されている。また、12月23日には発売の「anan」では、年末特別企画が展開される。

Photo Credit [©anan AWARD 2026]

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