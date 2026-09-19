体験レポ：ユニバーサル・エクストリーム・オータム ～DISCOVER U!!!～

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ユニバーサル·スタジオ·ジャパンでは、秋のイベント「ユニバーサル·エクストリーム·オータム ～Discover U!!!～」を開催中。パーク開業25周年の秋は、ハロウィーン·ホラー·ナイトが15周年を迎える。すべてが異常値に進化を遂げたパーク史上最恐の空間をいち早く体験してきたのでその模様をお伝えする。

目次

Ⅰ. ユニバーサル·エクストリーム·オータム ～Discover U!!!～

1. ハロウィーン·ホラー·ナイト

・ストリート·ゾンビ

・ゾンビ·デ·ダンス

・ハロウィーン·ホラー·ナイト·アカデミー ～絶叫の15年～

・残像

・ 『バイオハザード レクイエム』 ザ·ダイブ

・貞子の呪い ～ダーク・ホラー・ライド～

・ハロウィーン·ホラー·ナイト 15周年オリジナルフード

Ⅱ. まとめ

Ⅰ. ユニバーサル·エクストリーム·オータム ～Discover U!!!～

圧倒的な恐怖の先にある感情の解放をテーマに、15年の歴史が生み出した最恐の空間が広がる。狂暴化したゾンビの群れや逃げ場のないメイズ、そしてUSJ史上初となるR-18指定の体験が待ち受けている。叫び声と泣き声が響き渡る中、限界を超えた恐怖の体験を通じて、来場者は日常では味わえない真の解放感へと導かれる。

1. ハロウィーン·ホラー·ナイト

ストリート・ゾンビ

今年のホラーナイトを実際に体験し、例年を上回る恐怖やエンタメ性、そしてストーリー性が圧倒的にパワーアップしていると肌で実感した。15年目を迎えた祭典では誓約書必須のR-18体験である残像をはじめバイオハザードや貞子の絶叫ライド、過去最多のゾンビ群によって逃げ場のない極限の恐怖が連続している。

ストリート·ゾンビ

例年を上回る恐怖とストーリー性の進化を肌で実感した今年のホラーナイト。ストリート·ゾンビでは過去最多の凶暴な大群が日常の風景を無残に蹂躙し、隣にいた人が次々と豹変していく圧倒的な没入感がたまらない。

ゾンビ·デ·ダンス

歴代の『Rat-tat-tat』や『唱』が蘇るだけでなく、目の前で次々と踊り狂うゾンビたちと一体になって狂気的な熱気の中で踊る高揚感は格別である。お祭り騒ぎのようなカオスな空間の中で15年目の夜を盛大に讃え合う特別な一体感を味わうことができる。

ハロウィーン·ホラー·ナイト·アカデミー ～絶叫の15年～

ハロウィーン·ホラー·ナイト·アカデミー ～絶叫の15年～

ゾンビやハミクマといったパークの歴史を彩るレジェンドたちが一堂に会するアニバーサリーならではのスペシャルなステージ。不気味な宴の中で15年目の夜を盛大に讃え合う特別な一体感を味わうことができる。

残像

ハロウィーン·ホラー·ナイト史上初となるR-18指定かつ誓約書必須の「残像」では、幻と現実の境界が曖昧になる圧倒的な世界へと引きずり込まれる。実際に一人で個室に入れられる体験はこれまでにないほどの恐怖であり、孤立と閉塞の中で精神が極限まで追い詰められる緊張感を味わうことができた。

『バイオハザード レクイエム』 ザ·ダイブ

自らの手で扉を開けて進む抜群の没入感により強い高揚感を味わえる『バイオハザード レクイエム』 ザ·ダイブでは、進むほどに震えが止まらない恐怖を体感した。天井や足元など全方位から予測不能なクリーチャーが襲いかかり、終始圧倒されっぱなしであった。

貞子の呪い ～ダーク・ホラー・ライド～

視界が遮られた真っ暗闇の中でどこへ向かっているのか予測できない心細さと、ライドに身体が固定されて逃げ場がないという無力感が入り混じる「貞子」のライドでは、次々と迫りくる恐怖に対してただ絶叫するしかなかった。

ハロウィーン·ホラー·ナイト 15周年オリジナルフード

キャプション

#デコ優勝 ゾンビ·チア部のカシスワッフルは、爽やかでちょうど良い甘さが特徴であり、しつこさを感じさせずに楽しむことができる。バースト！ ゾンビ·サイエンス部の実験たこ焼きはUMAMIガーリックオイル付きで提供され、大阪らしいとろとろとした食感をしっかりと味わうことができる。さらに筋肉暴走！ ゾンビ·アメリカンフットボール部のチーズ＆牛カルビライスドッグなども登場し、インパクト抜群のメニューが揃っている。

Ⅱ. まとめ

15年の歴史を経て圧倒的な進化を遂げた今年のホラーナイトは、ただ恐ろしいだけではなく、限界を超えた恐怖の先に真の感情の解放へと導いてくれる特別な空間であった。過去最多のゾンビが群がるストリートでの強烈な没入感や、レジェンドたちが集うアカデミーでの熱気、そして誓約書必須の「残像」や「バイオハザード」「貞子」がもたらす一瞬たりとも気が抜けない極限の体験の数々は、どれも忘れられない思い出となる。さらに、遊び心にあふれながらもこだわり抜かれた部活対抗のフードメニューまで含め、パークの隅々までハロウィーンの狂気とエンタメが満ちあふれている。15年目の節目にふさわしい、一生忘れられないダークで刺激的な祭典をぜひその肌で感じてほしい。

Photo Credit :[ⒸSony Music Labels Inc. ©2026 Universal Music LLC ©rhythm zone Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved. Ayaka Ozaki]

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