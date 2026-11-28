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目黒蓮が「ベストジーニスト2026」3年連続受賞で殿堂入り！生見愛瑠は初受賞

「第43回ベストジーニスト2026 発表会 Sponsored by Amazon」が11月18日、東京で開催された。

今回殿堂入りを果たした目黒蓮

一般選出部門の男性部門では、Snow Manの目黒蓮が3年連続で受賞。今回の受賞により、殿堂入りを果たした。女性部門では、生見愛瑠が初受賞となった。

目黒は「すごく嬉しい気持ちです。これで3年連続受賞ということで、もうここには来れないのかなと思うとちょっと寂しいのですが、殿堂入りできたことは、嬉しいです」と喜びを語った。また、普段からジーンズを愛用していると明かし、「本当に相棒という感じですね」と自身にとってのジーンズの存在を表現した。

初受賞となった生見は、「本当にデニムは日頃から愛用しているので、こうして大好きなものでこんな光栄な賞をいただけて、とても嬉しいです」とコメント。今後もジーンズを愛用し続けたいと笑顔を見せた。

Amazon ファッション特別賞には、ガールズグループMEOVVのANNAが選出された。初代受賞者となったANNAは、ファッションと音楽を通じてさまざまな姿を届けていきたいと意気込みを語った。

協議会選出部門では、佐藤隆太、中村アン、吉田鋼太郎が受賞。佐藤は幼い頃から憧れていた賞への喜びを表現した。

「ベストジーニスト」は、日本ジーンズ協議会が主催するアワード。

©⽇本ジーンズ協議会

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