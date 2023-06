Previews: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE 2023/2024 DEL TEATRO BRANCACCIO

la crescita personale come non l’ha mai spiegata nessuno

Al centro della conferenza è la riflessione cui Longobardi ci invita, che ruota attorno alla figura dell’Artista, che oggi ha il privilegio ma assieme anche la grande responsabilità di essere un riferimento per i giovani, in quest’epoca in cui è sempre più difficile comunicare e comunicarsi.

Per la prima volta in scena, invece, il musical Mare Fuori con la regia di Alessandro Siani, ispirato alla serie televisiva che ha avuto recentemente un notevole successo, soprattutto fra il pubblico di giovanissimi.

Tornano dunque in scena il musical Vlad-Dracula, opera rock diretta da Ario Avecone, e La Divina Commedia, per la regia di Andrea Ortis.

Non dimenticato, nella programmazione, anche il bacino del teatro musical made in Italy, che si è diffuso sempre di più, nel corso degli ultimi anni, qui nel nostro Paese.

Sarà, questa, una stagione ricca, con un sapore decisamente internazionale: vedremo infatti ri-portati sul palco del Brancaccio grandi classici del musical quali Chicago, Cabaret, Grease, Sister Act e Fame-Saranno famosi; un cartellone vivo che vedrà in scena e in regia grandi nomi del musical internazionale diretti da registi del calibro di Saverio Marconi, Franco Miseria, Chiara Noschese e Luciano Cannito.

DANCE SCREEN IN THE LAND 2023 alla Fornace Del Canova A Roma e in altre due location TORNA PER LA SECONDA EDIZIONE IL FESTIVAL CHE UNISCE LA DANZA ALL'ARCHITETTURA E ALLA NATURA

