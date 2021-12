FROZEN DISNEY CINEMA LIVE della Dreaming Production arriva a Milano!

Entra in scena un nuovo format di spettacolo dal vivo chiamato DISNEY CINEMA LIVE prodotto da Dreaming Production con la regia di Alessio Guerra.

Questo progetto, già molto famoso in America, per l'Italia è una novità e consiste nella proiezione su uno schermo di grandi classici Disney alternata con le performance cantate e ballate dal vivo dal cast.

Frozen - il regno di Ghiaccio per Disney Cinema Live



Come primo film è stato selezionato Frozen - Il regno di ghiaccio che verrà presentato in giro per l'Italia grazie ad una tournèe che ha debuttato l'8 Dicembre con due spettacoli al Teatro di Abano Terme (PD) e che proseguirà con tante altre tappe tra Dicembre 2021 e Gennaio 2022.



Un mix di visione, giochi di luce ed effetti speciali sono gli ingredienti che faranno immergere a pieno gli spettatori nel mondo di Elsa e dei suoi amici tante emozioni e coinvolgimento soprattutto per i più piccoli e in generale tutti gli amanti di Frozen.



Tra i brani proposti ricordiamo Facciamo un pupazzo insieme, La mia occasione, Oggi per la prima volta e la celeberrima All'alba sorgerò.



La Dreaming Production



Dreaming Production è la realtà di produzione nata nel 2012 e legata all'accademia professionale Dreaming Academy di Padova.

Il suo scopo non è solo far provare fin da subito ai neodiplomati delle varie accademie italiane l'ebrezza di stare su un vero palcoscenico ma si occupa della produzione e promozione di spettacoli ed eventi rivolti al mondo del musical, della danza, del canto, della recitazione e dello spettacolo in genere.

Per restare aggiornati sulle produzioni Dreaming cliccate sul sito https://www.dreamingacademy.it/dreaming-production/



Le prossime date di Frozen Disney Cinema Live



Qui di seguito il calendario con tutte le date per scoprire quella più vicina a te:

23 Dicembre 2021 Teatro Remondini - Bassano del Grappa (VI) Ore 20.30

28 Dicembre 2021 Paladolomiti - Pinzolo (TN) Ore 17.00 e 21.00

6 Gennaio 2021 EcoTeatro - Milano Ore 16.30 e 20.45

Prevendite su VIVATICKET

Per info e prenotazioni:

biglietteria@dreamingacademy.it

329 7777243