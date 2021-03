CON LUCA GAUDIANO IL MUSICAL TRIONFA AL Festival Di Sanremo

Una delle migliori sorprese (se non l'unica) del 71° Festival della canzone italiana di Sanremo è senza dubbio il trionfo di Luca Gaudiano nella categoria delle nuove proposte. Il giovane cantante nativo di Foggia ha sbaragliato i 900 e più partecipanti che avevano presentato un brano per la prestigiosa competizione. Questa vittoria non arriva comunque impreparata.

Il giovane Luca ha alle sue spalle una lunga gavetta nel musical dove negli ultimi anni ha interpretato una incredibile varietà di ruoli in molte produzioni nei teatri di tutta Italia.

La sua preparazione scenica e recitativa si è potuta chiaramente notare in quei tre minuti a disposizione di ogni interprete sul palco sanremese. L'impostazione teatrale acquisita in anni di esperienza sul palcoscenico ha notevolmente influito sulla sua prestazione dando alla sua interpretazione quel plus che mancava negli altri spaesati giovani interpreti.

La lista dei musical a cui Luca Gaudiano ha prestato la sua voce e la sua presenza è impressionante per un attore di soli 29 anni. Rent, Cats, American Idiot, Il Giorno del Girasole, Il Miracolo di Marcellino, Frankestein Junior e molti altri.

Decisivo l'incontro con il Maestro Simone Martino che lo ha voluto in molte delle sue produzioni. Ha ricoperto vari ruoli ne La Sirenetta di Andersen, Beatrice Cenci Opera Musical, Lo sguardo oltre il fango, Roma Opera Musical. Ma è in San Michele l'Angelo dell'Apocalisse che Luca Gaudiano da una delle sue migliori prove. Nel ruolo di Lucifero la sua possente voce raggiunge una drammaticità fuori del normale sulle non facili partiture del Maestro Martino.

La sua ultima prestazione in un musical risale a un anno fa quando era nel cast della produzione di Ghost il Musical nel ruolo del fantasma della metropolitana, produzione bruscamente interrotta dalla pandemia.

Ripercorriamo in alcune foto la brillante carriera di questo giovane interprete che dal musical si è ora affacciato con grande professionalità al mondo del pop. Luca Gaudiano ha dimostrato appieno quanto una semplice canzone possa essere interpretata non solo cantando ma soprattutto recitando.

Con il cast della produzione italiana di RENT

In scena in American Idiot

Nel ruolo di Giacomo Cenci in Beatrice Cenci Opera Musical

Nel ruolo di Romolo in Roma Opera Musical

Nel ruolo di Lucifero in San Michele e l'Angelo dell'Apocalisse

Nel ruolo del Fantasma della Metropoitana in Ghost Il Musical