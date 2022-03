BWW Review: RUGANTINO Al Teatro Sistina

Non si può prescindere dal parlare di una prima come quella del 10 marzo scorso al Teatro Sistina in cui sono tornati a vivere i personaggi della commedia musicale italiana per eccellenza.

Rugantino e Rosetta sono una delle coppie più famose della storia del teatro romano e anche dopo sei decadi dalla prima rappresentazione sono ancora una coppia giovane e schietta come fosse la prima volta. In fondo Roma è la città eterna e anche se il suo aspetto è variato nel corso dei secoli, la sua magia rimane in quei pittoreschi angoli che ancora possono riportare alle tante diverse epoche della sua storia. Ed è per questo che quando appare la scenografia ricreata sul palco del teatro si ritrova un vicolo o una piazzetta come ancora se ne vedono nella realtà odierna. È l'incantesimo di Roma, quello di restare immobile anche col passare del tempo. E le bravate di Rugantino, la sua simpatia, la sua verve sono talmente iconiche da restare sempre attuali.

Questa nuova edizione curata da Massimo Romeo Piparo non è assolutamente nuova in quanto riprende in pieno la regia originale di Garinei & Giovannini: d'altra parte un classico come questo non può che essere rappresentato che nella sua purezza originale. Ogni battuta, ogni nota, ogni passo di danza furono studiati con così grande attenzione che non avrebbe senso cambiarli. Rugantino è Rugantino e chiunque negli anni futuri potrà pensare di darne una interpretazione innovativa sarà molto probabilmente destinato a un sicuro fallimento. Le composizioni di Armando Trovajoli sono poi altrettanto eterne come la città da cui sono state ispirate.

In questa edizione il cast ha presentato delle conferme e delle novità rispetto alle ultime edizioni. Torna nel ruolo principale Michele La Ginestra che già aveva interpretato l'impunito romanaccio nell'edizione del 2000. La maturità dell'attore ha sicuramente donato più spessore alla sua interpretazione con la sua simpatia e la sua naturale bonarietà, doti essenziali del personaggio.

Serena Autieri rimane nel ruolo di Rosetta dalla ultima edizione pre-covid. Come già notato in passato la sua "romanità" risulta non proprio totalmente credibile. Per quanto la sua interpretazione sia impeccabile e di gran classe, manca a volte di quel brio che pervade questa storia. E' senz'altro più efficace nella prima parte quando deve mantenere la freddezza del personaggio: non riesce però a scrollarsela di dosso quando nella seconda parte dovrebbe essere più allegra e gioviale. La sua bravura è innegabile ma manca della necessaria passionalità rimanendo a volte troppo austera.

Il personaggio di Eusebia è nuovamente appannaggio di Edy Angelillo che deve combattere col fantasma della grande Bice Valori che ha reso immortale questo ruolo. Un'eredità molto pesante che la Angelillo affronta con coraggio e senza cedere all'imitazione.

Grande acquisto di questa edizione è Massimo Wertmϋller nel ruolo di Mastro Titta. Gli mancano solo i chili di troppo che eravamo abituati a vedere su Aldo Fabrizi: per il resto la sua simpatia, la sua precisione e la sua esperienza si combinano in un personaggio estremamente credibile che non fa rimpiangere nessuno dei suoi predecessori che si sono avvicendati in questo ruolo che d'ora in poi è suo per meriti. Eccetto Aldo Fabrizi.

Riconfermati e con grande simpatia i nobili Don Niccolò e Donna Marta Paritelli egregiamente interpretati da Giulio Farnese e Brunella Platania. L'ironia che esprimono nei loro personaggi, con la flemma di lui e l'effervescenza di lei ha strappato non pochi applausi. E la trascinante risata di Donna Marta sarebbe stata perfetta sulle labbra di Rosetta.

A parte un piccolo incidente dovuto al crollo di una parte della scenografia, accolto con un grande applauso dal ricco parterre pieno di attori e amici del Sistina di ogni categoria, questa prima ha confermato l'importanza del teatro e della ripresa di cui tutti noi, ma il teatro stesso in primis, abbiamo un assoluto bisogno. Ben vengano le nuove produzioni, ma altrettanto importanti sono le riprese dei classici come Rugantino a far da ponte sul lungo periodo di chiusura forzata. Lo spettacolo rimarrà in scena fino al 27 marzo.

Massimo Romeo Piparo

Presenta

RUGANTINO

Commedia Musicale di Garinei & Giovannini

scritta con Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa

Collaborazione artistica di Gigi Magni

Scene e Costumi originali di Giulio Coltellacci

Musiche di Armando Trovajoli

Versione storica originale

Regia di Pietro Garinei

Supervisione di Massimo Romeo Piparo

con

Serena Autieri / Rosetta

Michele La Ginestra / Rugantino

Edy Angelillo/ Eusebia

Massimo Wertmϋller/ Mastro Titta

Brunella Platania/ Donna Marta Paritelli

Monica Guazzini/ Vecchia dei gatti

Gerry Gherardi/ Prete

Marco Rea/ Gnecco

Alessandro Lanzillotti/ Bojetto

Pietro Antonino Tosto/ Marchese Facconi

Marco Valerio Montesano/ Scariotto

Giulio Farnese/ Don Nicolò Paritelli

Matteo Montalto/ Il Serenante

Francesco Miniaci/ Gendarme

Alessandro Lo Piccolo/ Gendarme

ENSEMBLE

Sandro Bilotta

Raffaele Cava

Sebastiano Lo Casto

Mattia Di Napoli

Luca Paradiso

Dennis Scoppetta

Giovanni Papagni

Valentina Bagnetti

Gloria Rossi

Rossana Vassallo

Martina Bassarello

Morgana Codognotto

Fatima Rosati

Zoe Nochi

Ilaria Ferrari

