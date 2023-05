APPUNTAMENTO A LONDRA Spettacolo Scritto E Diretto Da Ilenia Costanza In Scena Il 20 E 21 Maggio Al Teatro Lo Spazio-Roma

Va in scena il 20 e il 21 maggio al Teatro Lo Spazio, APPUNTAMENTO A LONDRA, spettacolo diretto da Ilenia Costanza, con Guido Lomoro e Enzo Piscopo.

La pièce, raramente rappresentata in Italia, è la storia dell'incontro, in un noto albergo londinese, tra un ricco uomo d'affari peruviano e una donna, che si presenta come la sorella del suo vecchio amico d'infanzia, sparito in adolescenza per ragioni mai svelate.

I due si raccontano, in un susseguirsi di colpi di scena, mentre la vera identità della donna si fa sempre più ambigua, inquietante, forse fantasmatica.

Un thriller sottile, insinuante: un gioco pericoloso che, come uno specchio magico, rivela ai personaggi (e al pubblico!) verità scomode, sepolte nei meandri più reconditi dell'anima, mostrando loro quanto si reciti, come ci si travesta, mentendo ogni giorno, per creare un'altra vita; quell'altra vita che inventiamo, perché non possiamo viverla davvero.

TEATRO LO SPAZIO

Biglietti: intero 15 euro - ridotto 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 20.00)

Spettacoli ore 21;domenica ore 18

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it