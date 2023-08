Florence Kasumba übernimmt Musicalrolle bei Mamma Mia! in Hamburg

Besetzungscoup bei MAMMA MIA!: Ein Jahr nach der Premiere im Stage Theater Neue Flora werden Florence Kasumba sowie Mathias Edenborn und John Vooijs die hochkarätige Cast um Maricel, Franziska Lessing und Detlef Leistenschneider in den Hauptrollen komplettieren. Ab dem 8. September ist die neue Cast das erste Mal auf der Bühne zu sehen.

Als international renommierte Schauspielerin hat Florence Kasumba in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Karriere sowohl im Theater als auch in der nationalen und internationalen Filmbranche hingelegt. Ihre Wurzeln lagen vor ihrer internationalen Kino- und TV-Karriere im Musical. Nach ihrer Ausbildung an der Fontys Hogeschoohl voor de Kunsten begeisterte sie das Publikum in herausragenden Produktionen wie Chicago, Cats oder West Side Story, und machte als Shenzi in Disneys Der König der Löwen sowie in der Titelrolle in Disneys Aida auf sich aufmerksam.

Zwischen niveauvollen Bühnen- und Filmproduktionen für TV und Kino hin und herzuwechseln, ist für die Schauspielerin nichts Ungewöhnliches. Nach einer längeren Phase, in der sie für nationale und internationale Filmproduktionen wie Tatort, Marvels Black Panther, Deutschland 86, Deutschland 89 und Disneys Der König der Löwen vor der Kamera stand, geht es für sie nun wieder zurück auf die Musicalbühne. „Ich freue mich schon sehr auf meine Zeit bei MAMMA MIA! Es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass ich Zeit für ein längerfristiges Bühnenengagement habe“, erklärt Florence Kasumba.

Das Erfolgsmusical MAMMA MIA! ist für Florence Kasumba kein unbekanntes Terrain. Vor 21 Jahren war sie Teil der Premierenbesetzung und verkörperte damals die Rolle der Lisa. Bei ihrer Rückkehr auf die griechische Insel wird sie nun bis zur Dernière im Januar 2024 in die Rolle der mondänen Tanja schlüpfen.

Ganz besonders freut sich Florence Kasumba auf das Wiedersehen mit Maricel und Mathias Edenborn, mit denen sie 2003 bereits bei der Europapremiere des Disney-Musicals Aida von Elton John und Tim Rice auf der Bühne des Stage Colosseum Theaters in Essen stand. Mathias Edenborn, der zuletzt als Graf von Krolock in Tanz der Vampire in Stuttgart auf der Bühne stand, übernimmt die „potenzielle Vater“-Rolle des „Bill“ von Tetje Mierendorf. „Ich habe sehr gerne Graf von Krolock gespielt, aber jetzt ist es Zeit für eine Veränderung. Ein neues Abenteuer beginnt als Bill bei MAMMA MIA!. Dass ich mir nach so vielen Jahren die Bühne erneut mit Florence Kasumba und Maricel teilen darf, ist einfach großartig. Ich finde es faszinierend, dass wir alle wieder zusammen sind.“ Maricel hat bereits Anfang Juli die Erstbesetzung der Hauptfigur „Donna“ übernommen.

Eine weitere Vater-Rolle übernimmt John Vooijs. Der beliebte niederländische Musicalstar – bekannt u.a. als Tarzan im gleichnamigen Disney-Musical – löst Sascha O. Bauer als „Sam“ ab. „Die Chance zu bekommen, eine so vielschichtige Rolle in einem der bestgelungenen Jukebox-Musicals aller Zeiten spielen zu dürfen, ist ein Geschenk! Da gibt es nur Gute Laune – beim Publikum, aber auch bei mir als Darsteller! Das brauchen wir in diesen Zeiten“, so John Vooijs.

Mit Ihnen auf der Bühne stehen außerdem: Rose-Anne van Elswijk (Sophie), Franziska Lessing (Rosie), Alex Avenell (Rosie / Cover Donna), Detlef Leistenschneider (Harry), Jan Nicolas Bastel (Sky), Paul Fruh (Pepper), Kristel Constant (alternierende Donna), Bathoni Buenorkuor (Lisa), Keoma Aidhen (Ali), Samuel Hoi-Ming Chung (Eddie), Eiko Keller, Dennis Cousins, Michael Anzalone, Máté Gyenei Hunt, Nadine Baas, Lilian Nikolić, Melissa Laurenzia Peters, Natascha-Cecilia Hill, Elise Doorn, Robin Apostel, René Becker, Jack Butcher, Carolin Nala Scheicher, Chiara Cook, Kevin Hudson, Mischa Kiek, Pablo Martinez-Garcia, Olivia Kate Ward, Molly Gyenei-Hunt, Nicole Reeves, René Siepen, Marie-Louise van Kisfeld.

Donna lebt mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel und betreibt dort eine Taverne. In dem Tagebuch ihrer Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter hat. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben, bevor sie ihre Jugendliebe Sky heiratet. Sophie lädt die potenziellen Väter zur feierlichen Trauung ein und das Rätselraten beginnt. Auch Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen sind Teil der Hochzeitsgesellschaft und lassen die Erinnerungen an ihre Zeiten als das Gesangstrio "Donna and the Dynamos" wieder lebendig werden.

Seit der Deutschlandpremiere am 3. November 2002 im Hamburger Operettenhaus haben mehr als 65 Millionen Menschen in 450 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen das mitreißende Musical gesehen. Das furiose Theater-Vergnügen begeistert das Publikum mit 22 Superhits von ABBA bei jeder einzelnen Vorstellung. Keiner ahnte damals, dass sich aus dem Musical ein wahres popkulturelles Phänomen entwickeln würde.