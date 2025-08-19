EN LYKKELIG SLUTNING Comes to Aarhus Teater

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Reumertvindende monolog om den sanselige lyst, der opstår hos en bedemand, når han nænsomt bøjer sig over det blege lig i kølerummet.

En lykkelig slutning er gennem to sæsoner på Aarhus Teater, og også i København, Odense og Aalborg, krøbet helt ind under huden på både publikum og anmeldere, og mange er gået forgæves til den udsolgte forestilling. Derfor genopsætter vi den gribende og provokerende fortælling om Nicolas, der er næstsidste skud på stammen i et bedemandsdynasti gennem syv generationer.

En lykkelig slutning er baseret på prisbelønnede Maren Uthaugs roman af samme navn fra 2019. Her fortæller Nicolas historien om forbudt begær i omgangen med de døde i en både foruroligende og rørende monolog. Han spilles med raffineret intensitet af Aarhus Teaters Christian Hetland, der her leverer en af karrierens mest grænseoverskridende præstationer. En rolle, der også indbragte ham Reumertprisen for Årets Solopræstation i 2024

Forestillingen er skabt af Sigrid Johannesen og Laura Løwe, der også stod bag Jane Eyre - en romantisk drøm og som huskunstnere på Aarhus Teaters Studio-scene også skabte Sleeping Beauties og Peter Pan – Forever Young. Asger Kudahl har skabt kølerummets effektfulde lyddesign. Han har tidligere lavet lyddesignet til den prisvindende og grænseoverskridende forestilling En fortælling om blindhed.

OBS! Der vil være publikumsinteraktion i forestillingen og det er fint at sige nej, hvis man ikke ønsker at deltage.

"Det var FANTASTISK! Det var så vild en oplevelse, ikke bare fordi det er min bog, de tager udgangspunkt i, men fordi det nærmest er en fysisk oplevelse, de har lavet for publikum. Det er en vild lille forestilling, som man både ønsker skal fortsætte og skal stoppe."