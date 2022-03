BWW Review: SHE LOVES YOU at TIVOLI KONCERTSAL OG MUSIKHUSET AARHUS

Hvad får man, når man tager Mikkel Rønnov og blander med The Beatles, ja så får man SHE LOVES YOU en ny og stor anlagt musical, som havde verdenspremierer her i Danmark i det smukke Tivoli og forventningerne har været høje til denne store anlagte Musical. Og mine forventninger var da også høje, da jeg i aften satte mig til rette, for skal man overhovedet røre ved Beatles udødelige klassiker?

Netop det at de har rørt ved Beatles`s sangskat, slipper de rigtig godt fra, der er kommet nogle fantastiske fortolkninger ud af mange af sangene og de bliver fremført af nogle af de stærkeste stemmer, som bl.a. tæller Maria Lucia, Birgitte Raaberg og Rikke Hvidbjerg, de har nogle gode og stærke stemmer, som egner sig godt til musicals og det pynter godt på forestillingen.

Historien er desværre meget tynd og skuespillet ville have haft godt at noget mere person instruktion. Det er, som om spillerne ikke rigtig har fundet deres roller og famler lidt rundt i blinde og det gør, at personerne bliver flade og ligegyldige. 2 der dog skinner igennem er Mikkel Hoè Knudsen i rollen som Daniel og Johanne Milland, de er så godt inde i deres rolle, at man kan mærke dem og det er med til, at man får lyst til at se mere til dem og så kan de begge synge, så hårene rejser sig, så de er et kæmpe plus for denne forestilling.

Scenografi og kostumer er lagt i hænderne på en meget kendt herre fra London Morgan Large og man tænker, at når det er så stor en musical, så forventer man lidt extra, det får man desværre ikke, for kostumerne er meget intetsigende og der er ikke noget, hvor man tænker damm, det er flot og fantastisk.

Desværre bliv SHE LOVES YOU en lidt tam omgang, men sangene og musikken går man aldrig fejl af.

2 UD AF 6 STJERNER