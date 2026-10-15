Photos: NEXUS - EN QUÊTE D'UNE VOIE to Premiere at Les Brigittines

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Oumar Diallo and Cie Kifesh will premiere the choreographic work Nexus – En quête d'une voie at Les Brigittines in Brussels, with performances running from November 11 to 14, 2026, in co-presentation with Les Halles de Schaerbeek.

With Nexus – En quête d'une voie, Oumar Diallo signs his new choreographic creation in which street and club dance address psychiatric disorders with vulnerability.

Presented for the first time at Les Brigittines, from November 11 to 14, 2026, the piece proposes an introspective and emotional journey around psychiatric disorders, carried by a multiple artistic language that draws its energy from street and club dances, notably break, house and hip hop.

Nexus – En quête d'une voie questions our relationship to reality through the notions of 'fréquence différée' and 'réalité différée.' The piece also interrogates the way psychiatric disorders are perceived and understood by society. Oumar seeks to deconstruct, at his own scale, the historical and collective projections surrounding these disorders.

« Retirer la honte et ouvrir le débat. Rapprocher la psychiatrie de nous en tant que société pour juste pouvoir en parler, avec des endroits où la parole peut se libérer. » — Oumar Diallo, entretien pour Get Down

Through his personal experience, Oumar Diallo questions the possibility of rebuilding oneself, of continuing to live and of finding one's own path. Without claiming to have a universal answer, he hopes to convey a message of resilience and hope.

Un spectacle accessible à tou.te.s

Far from being intended solely for people who have experienced psychiatric disorders, this piece is an invitation to introspection. Oumar and his team wish to create an emotional bridge with spectators and encourage understanding of the other through empathy.

« C'est une pièce sensible et vulnérable, il y a un cœur-corps ouvert donné au public, les gens peuvent s'y identifier. » — Oumar Diallo

Les danses street et club sur scène

With four dancers from the Belgian street and club scenes — Jonathan Tshimanga (Dikaay), Kassy Bondoko, Aminata Soumaré and Lucas Guicheteau (Bali) — Oumar Diallo proposes a creation whose choreographic language aims to be legible while remaining artistically demanding.

For Oumar, the stage is a creative playground where he can bring different ways of making and moving. This piece also contributes to the representation of street and club cultures, notably in more institutional venues.

« Parfois, on se heurte encore à des remarques comme : 'On a déjà programmé un spectacle de danses street et club cette saison'. Mais on ne dit pas ça pour le contemporain. On dirait qu'on va tou.te.s raconter la même chose, alors que c'est faux. On a tou.te.s des envies et des choses à dire différentes, et surtout on est tou.te.s des artistes avec des sensibilités différentes. » — Oumar Diallo

À propos d'Oumar Diallo

Oumar Diallo, alias Owdi, est un artiste hip hop originaire de Bruxelles, spécialisé en popping et hip hop freestyle. Danseur, interprète, chorégraphe et directeur de la Compagnie Kifesh, il a notamment créé le duo Kifesh 2.0 aux côtés d'Israël Ngashi. Son travail se poursuit aujourd'hui avec Nexus – En quête d'une voie, projet pour lequel il a remporté le Prix Roel Verniers 2026. Egalement DJ et organisateur d'événements comme leCreativBoil et leSupreme Cypher, Oumar participe activement à la vie de la communauté hip hop et, plus largement, des communautés de danse street et club bruxelloises.

« Je viens d'une culture qui est faite pour les gens. Donc, je crée pour nous, pour mon moi d'avant. » — Oumar Diallo

Distribution

Chorégraphie, concept, mise en scène : Oumar Diallo

Création, interprétation : Jonathan Tshimanga (Dikaay), Kassy Bondoko, Aminata Soumaré et Lucas Guicheteau (Bali)

Dramaturgie, assistanat chorégraphie : Tomas Ntamashimikiro

Création lumière : Ines Isimbi

Création sonore : Louis Shungu

Scénographie : Dries Van de Velde

Regard extérieur : Reinel Bakole

Création costumes : Rachad Zangaba

Collaboration artistique : Benji Reid

Régie lumière : Zoé Verdique

Régie son : Dries Van de Velde

Production : OudiArts ASBL

Production déléguée : Les Halles de Schaerbeek

Diffusion / Soutien à la production : Get Down – Dancers Management

Coproduction : Les Brigittines, Les Halles de Schaerbeek, Charleroi danse, La Coop asbl et Shelter Prod

Avec le soutien de : Fédération Wallonie Bruxelles – Service de la Danse, Wallonie Bruxelles International, Wallonie Bruxelles Théâtre Danse, taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

Résidences : Studio Thor, KVS, Le Jacques Franck

Partenaires: BAMP – Brussels Art Melting Pot, La Bellone

Infos Pratiques

Premières: 11 au 14 novembre 2026

Lieu: Les Brigittines (Salle Mezzo) (Petite Rue des Brigittines, B-1000 Bruxelles)

En co-présentation avec les Halles de Schaerbeek (producteur délégué)

Infos & réservations: brigittines.be

26 mars 2027 au Stadsschouwburg Kortrijk (BE)

Novembre 2027 au Centre culturel Le Jacques Franck (Bruxelles, BE)











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