Talking About the Power of Female Singing, POR ELAS – MUSICAL Arrives in São Paulo

The original and unprecedented Brazilian show, Por Elas - O Musical, conceived by actress and singer Eline Porto, who is also responsible for the script and production through Andarilho Filmes, will arrive at Teatro Nair Bello, located in Shopping Frei Caneca, in São Paulo, on November 1st, after the premiere of the first season, in Rio de Janeiro.

Starring five talented actresses-singers, Eline Porto, Larissa Carneiro, Laura Lobo, Marya Bravo and Nayara Venâncio, they join a production and creative team that is mostly female, such as director Stella Maria Rodrigues and her assistant Renata Ghelli, as well as musical directors Claudia Elizeu and Erica de Paula, to explore various themes that permeate the universe of women, packed with unique interpretations of national and international songs that made history in the voices of famous singers.

Por Elas celebrates the stories and memories of different

women through iconic songs and moving stories.

photo by Rodrigo Zeferino.

Com texto original de Eline Porto, musical inédito e original celebra as histórias e a memória de diferentes mulheres através de músicas icônicas e relatos emocionantes.

Após estrear em Ipatinga, Minas Gerais, e realizar uma elogiada temporada no Rio de Janeiro, passando também por Duque de Caxias, o musical Por Elas chega a São Paulo, onde fica em cartaz de 1 a 24 de novembro, no Teatro Nair Bello, localizado no Shopping Frei Caneca. Produzido pela Andarilho Filmes, da atriz e cantora Eline Porto, que também assina o texto e integra o elenco, o espetáculo celebra a história e a memória de mulheres reais, unindo gerações através da música.

Inspirada em conversas com as mulheres de sua família durante a pandemia, Eline se viu diante de um processo criativo natural, onde revisitar memórias e trocar vivências fizeram com que a criação do texto tivesse uma base especial. "Sou movida por histórias e revisitar as raízes das mulheres da minha família me motivou a escrever ‘Por Elas’, uma peça que celebra mulheres reais e suas trajetórias", comenta ela, que, pela primeira vez, concilia as funções de escritora, produtora e atriz.

For the first time, Eline Porto combines the roles

of writer, producer and actress.

photo by Rodrigo Zeferino.

Quantas mulheres estão dentro de cada mulher? Quantas vozes compõem cada história? Mulheres diversas, mulheres reais, com vozes que impactaram gerações e que refletem sobre o mundo à sua volta. Em Por Elas, o público é convidado a conhecer algumas dessas histórias e toda a coragem e potência por trás delas. O musical celebra a força da mulher e o legado deixado por quem as antecedeu.

O elenco traz novidades para a temporada paulistana, como Laura Lobo, atriz e cantora conhecida por seus papéis em musicais como A Família Addams" e Les Misérables. Laura retorna ao Brasil diretamente de Israel para integrar o projeto. Nayara Venâncio, que esteve em produções como Wicked e O Rei Leão, também faz parte do time, junto com Larissa Carneiro, recém indicada ao Prêmio Bibi Ferreira por seu trabalho em Um Grande Encontro. A atriz e cantora Marya Bravo, de musicais como A Noviça Rebelde e Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, segue no elenco ao lado de Eline, conhecida por estrelar premiadas produções como Os Últimos 5 Anos e Bonnie & Clyde; a dupla completa o quinteto feminino, cheio de personalidade, e que leva diversidade e força ao palco.

O espetáculo explora a potência de cantoras que cresceram ouvindo desde Marisa Monte até Whitney Houston, com um repertório que passeia pelos grandes sucessos dessas artistas. A dramaturgia se desenvolve através de jogos teatrais, criando um paralelo entre a força das mulheres brasileiras e a grandeza musical de cantoras homenageadas, a exemplo de Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares. "O público pode esperar um espetáculo que diverte, emociona e celebra a história e a memória de tantas mulheres", revela Eline.

Com uma estética visual que celebra essa união feminina, simbolizada pela cor amarelo, Por Elas também reforça o elo entre as personagens e suas histórias. Dirigido pela experiente Stella Maria Rodrigues, o espetáculo conta com uma equipe criativa majoritariamente feminina. "Queria uma equipe que refletisse a força e a sensibilidade feminina", explica Eline. A direção musical e os arranjos são assinados por Claudia Elizeu e Erica de Paula, com a direção de movimento de Juliana Gama. A iluminação é de Adriana Ortiz, o som de João Paulo Pereira, os figurinos de Kátia Gimenez e o visagismo de Marcos Padilha.

Por Elas promises to entertain, excite and celebrate female history and memory.

photo by Rodrigo Zeferino.

SERVIÇO:

POR ELAS - MUSICAL

Local: Teatro Nair Bello – 3° piso Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 - São Paulo

Temporada: 1 a 24 de novembro

Sessões: Sexta às 20h, sábado e domingo às 16h

Duração: 80 minutos

Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site da Sympla (com taxa de conveniência)

https://bileto.sympla.com.br/event/99312?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabgPlETs-C442bnc7iNYAE2gVkngUkufv11Jwb_DqSJaSLAlGjI1ZzBPJU_aem_PrOXgZ3bkTyiAT0NxtNbrg

