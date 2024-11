Rossini's COUNT ORY Will be Performed for the First Time in Brazil, Closing the 2024 Opera Season at Theatro São Pedro

Get Access To Every Broadway Story



Le comte Ory (Count Ory) is a comic opera written by Gioachino Rossini in 1828. Some of the music originates from his opera Il viaggio a Reims written three years earlier for the coronation of Charles X. The French libretto was by Eugène Scribe and Charles-Gaspard Delestre-Poirson adapted from a comedy they had first written in 1817.

The work is ostensibly a comic opera in that the story is humorous, even farcical. However, it was devised for the Opéra rather than for the Théâtre de l'Opéra-Comique and there are structural inconsistencies with the contemporary opéra comique genre: whereas the latter consists of relatively short lyrical numbers and spoken dialogue, Le comte Ory consists of "highly developed, even massive musical forms linked by accompanied recitative". Although the opera contains some of Rossini's most colorful orchestral writing, the quaint, brief overture is oddly restrained and unassuming, ending with a whisper of pizzicato strings.

With musical direction by Ira Levin and stage direction by Pablo Maritano, Theatro São Pedro's production mixes the fantastic medieval world with contemporary elements and ambiguities, which reinforce the creative and inventive power of Rossini's work, a master of the operatic genre.This comic work by one of the greatest composers of the operatic genre will be on stage on December 6, 8, 11, 13 and 15, at Theatro São Pedro, and the performance on December 13, Friday, at 8 pm, will be broadcast live for free on the Theatro São Pedro YouTube channel, at: https://www.youtube.com/@TheatroSaoPedroTSP.

The opera Count Ory will be presented for the first time in Brazil,

with its premiere on 12/6, at Theatro São Pedro.

photo by Íris Zanetti.

Com direção musical de Ira Levin e cênica de Pablo Maritano, obra cômica de um dos maiores compositores do gênero operístico, o italiano Gioachino Rossini, estará em cartaz nos dias 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro

O Theatro São Pedro, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, encerra a temporada lírica 2024 com uma apresentação inédita no Brasil: a ópera O Conde Ory, de Gioachino Rossini (1792-1868), nos dias 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro. A montagem terá Ira Levin na direção musical, à frente da Orquestra do Theatro São Pedro, e Pablo Maritano na direção cênica.

Composer Gioachino Rossini (1792-1868).

by Etienne Carjat.

Estreada em Paris em 1828, O Conde Ory é uma ópera cômica em dois atos, com libreto de Eugène Scribe e Charles-Gaspard Delestre-Poirson. Baseada em uma balada medieval, a trama narra as sagas do libertino Conde Ory atrás de mulheres, brigas e festividades. A montagem do Theatro São Pedro mescla o mundo medieval fantástico com elementos contemporâneos e ambiguidades, que reforçam a potência criativa e inventiva da obra de Rossini, um mestre do gênero operístico.

As récitas terão no elenco os cantores Daniel Umbelino (Conde Ory), Igor Vieira (Raimbaud), Fellipe Oliveira (Tutor), Maria Carla Pino Cury (Condessa Adèle), Fernanda Nagashima (Ragonde), Luisa Francesconi (Isolier) e Janaína Lemos (Alice).

Transmissão ao vivo

A récita de 13 de dezembro, sexta-feira, às 20h, será transmitida ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro, em:

https://www.youtube.com/@TheatroSaoPedroTSP

Soprano Maria Carla Pino Cury (as Condessa Adèle), tenor Daniel Umbelino (as Conde Ory)

and mezzo-soprano Fernanda Nagashima (as Ragonde).

photo by Íris Zanetti.

SERVIÇO:

O CONDE ORY

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

[ópera cômica em dois atos, com libreto de Eugène Scribe e Charles-Gaspard Delestre-Poirson]

Orquestra do Theatro São Pedro

Ira Levin, direção musical

Pablo Maritano, direção cênica e figurino

Desirée Bastos, cenografia

Aline Santini, iluminação

Malonna, figurino e caracterização

Fabio Bezuti, preparador vocal e dicção

Bruno Costa, preparação de coro

Leonardo Labrada, assistente de direção musical



Daniel Umbelino, tenor (Conde Ory)

Vitor Bispo, barítono (Raimbaud)

Fellipe Oliveira, baixo (Tutor)

Maria Carla Pino Cury, soprano (Condessa Adèle)

Fernanda Nagashima, mezzo-soprano (Ragonde)

Ana Lucia Benedetti, mezzo-soprano (Isolier)

Janaína Lemos, soprano (Alice)

Ensaio geral aberto e gratuito: 04 de dezembro, quarta-feira, 19h

Récitas: 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro

quartas e sextas-feiras, 20h; domingos, 17h

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Acesse aqui os ingressos

