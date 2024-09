Considered One of the Great Exponents of Samba MARTINHO CORAÇÃO DE REI, THE MUSICAL Pays Tribute to Martinho da Vila

Enter Your Email to Unlock This Article



Martinho da Vila (born February 12, 1938) is a Brazilian singer and composer who is considered to be one of the main representatives of samba and MPB. He is a prolific songwriter, with hundreds of recorded songs across over 40 solo albums. He also has many songs that were recorded by singers from different musical genres.

Internationally celebrated artists such as Nana Mouskouri (Greece), Ornella Vanoni (Italy), Katia Guerreiro (Portugal), Rosario Flores (Spain) have put their voices to Martinho’s songs and lyrics.

As a singer, he is considered by critics as one of the top exponents of samba to have ever lived. Among his many national collaborations, a few notable names are Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Chico Buarque, Beth Carvalho, Noel Rosa, Alcione, among others. Furthermore, Martinho composed some of the most important samba plots (samba school themed songs) and has forged a solid partnership with the Vila Isabel samba school.

Martinho, Coração de Rei - O Musical: Opening Number

photo by Joaquim Araújo.

Martinho, Coração de Rei - O Musical mergulha nas raízes africanas do mestre sambista Martinho da Vila, revelando a profunda influência da Folia de Reis e de outras manifestações culturais afro-brasileiras em sua obra. A dramaturgia da renomada especialista em África, Helena Theodoro, inspirada em sua pesquisa sobre o continente africano e na biografia Martinho da Vila: Reflexos no Espelho de sua autoria, celebra a força da ancestralidade e a riqueza da cultura negra.

Com estreia em 20 de setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e já com temporada programada para o Rio de Janeiro em 2025 no Teatro Riachuelo Rio, Martinho, Coração de Rei - O Musical passeia pela vida e obra de um dos maiores sambistas do Brasil. É uma celebração à rica história do samba e à trajetória de um ícone da música popular brasileira, e com uma trilha sonora inesquecível, o espetáculo nos transporta para o universo de Martinho da Vila, revelando um homem apaixonado pela música, pela família e pela cultura brasileira.

Martinho da Vila himself.

photo by Divulgação.

Trata-se de mais um projeto idealizado pelo premiado produtor Jô Santana, que tem uma carreira marcada por produções de grande sucesso e relevância cultural, como a Trilogia do Samba, que homenageou Cartola, Dona Ivone Lara e Alcione. Neste projeto, Jô está novamente fazendo uma dobradinha com Miguel Falabella, parceiro com quem realizou o sucesso Marrom, o Musical e mais recentemente o espetáculo A Partilha, o diretor Falabella e a dramaturga Helena Theodoro alicerçam um espetáculo recheado de africanidades e referências icônicas da história do povo preto - fazendo um resgate ao panteão, outrora grego, mas aqui retratado na sua real origem, pois o espetáculo é uma contemplação a lendas e mitos afro-brasileiros e ao samba.

Dividido em dois atos com duração de 150 minutos com 15 minutos de intervalo, o espetáculo passa pelo homem de família, pelo compositor, que foi militar, apaixonado por futebol e chega ao carnaval, às grandes e ancestrais rodas de samba - inclusive neste momento da Roda de Samba, teremos a participação de grandes nomes do samba, como Leci Brandão, Mart’nália, entre outros. No palco, um time de bambas, 20 talentosos atores-cantores-bailarinos e 8 músicos dão vida a essa história, entre os quais temos a felicidade de contar com netos de Martinho: a atriz, cantora e dançarina Dandara Ventapane e o músico Guido Ventapane.

Este grandioso espetáculo de teatro musical movimenta mais de 300 empregos diretos e indiretos gerados neste período desde a concepção até o fim da temporada, conta com mais de 250 figurinos criados pelo premiado Cláudio Tovar e confeccionados por colaboradoras do negócio Tereza com apoio do Instituto Humanitas360. Por meio dessa parceria, nove mulheres egressas do sistema prisional estão costurando e bordando as peças em ateliê instalado na Oficina Cultural Oswaldo Andrade, cenografia ágil, surpreendente, e uma seleção músicas de Martinho da Vila que certamente todo mundo já conhece. Esperamos por todos e todas, para celebrar a história do samba e se conectar com suas raízes africanas.

Martinho, Coração de Rei - The Musical delves

into the African roots of samba singer Martinho da Vila.

photo by Joaquim Araújo.

FICHA TÉCNICA

Um espetáculo de Miguel Falabella

Idealização e Realização – Jô Santana

Dramaturgia – Helena Theodoro

Diretora Assistente – Iléa Ferraz

Direção Musical – Josimar Carneiro

Coreografias – Rafael Machado

Cenografia – Zezinho Santos e Turíbio Santos

Figurinos – Cláudio Tovar

Visagismo – Everton Soares

Designer de Luz – Felipe Miranda

Designer de Som – Bruno Pinho

Programação Visual – Dorotéia Design

Elenco em ordem alfabética:

Alan Rocha

Anastácia Lia

Celso Luz

Dandara Ventapane

Daniela Santana

Dante Paccola

Felipe Mirandda

Fernanda Godoy

Fernando Leite

Grazzi Brasil

João Cortins

Ley Oliveira

Maria Antônia Ibraim

Matheus Oliveira

Matheus Paiva

Millena Mendonça

Negravat

Renée Natan

Roberta Gomes

Vanessa Costa



Banda:

Josimar Carneiro Denis Lisboa - Regente

Bruno Vieira

Diego Pereira

Nino Nascimento

Emerson Bernardes

André Kusmitsch

Guido Ventapane

Zafe Costa

SERVIÇO



“MARTINHO CORAÇÃO DE REI, O MUSICAL”



De 20 de setembro à 24 de novembro.

Teatro Sergio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Bilheteria física do teatro sem taxa de conveniência

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 14h às 19h. Em dia de espetáculo, das 14h até o horário de início da sessão.

Contato: (11) 3288-0136

Bilheteria on-line: www.sympla.com.br

Reservas para grupos: bilheteria@amigosdaarte.org.br

Classificação: 16 anos

Sessões:

Sexta-feira e segunda-feira, às 20h00

Sábado, às 15h e às 20h

Domingo, às 16h

VALOR DE INGRESSO:

Setor Canta, Canta, Minha Gente

R$ 15,00 e R$ 60,00

Setor Casa de Bamba

R$ 100,00 e R$ 200,00

Setor Tom Maior

R$150,00 e R$75,00

