O ADMIRÁVEL SERTÃO DE ZÉ RAMALHO (Zé Ramalho's the Brave Backlands) Opens at Sesc 24 de Maio after a successful tour of Brazil

O Admirável Sertão de Zé Ramalho (Zé Ramalho's the Brave Backlands), a play that pays homage to the work of Zé Ramalho, will open in São Paulo. The show explores Zé Ramalho's songbook, his literature and the remarkable scenarios of his career in an innovative and non-biographical way. The book is by Pedro Kosovski and the direction is by Marco André Nunes and the production will run at Sesc 24 de Maio, from November 7 to December 8.

Born in Brejo da Cruz, Paraíba, Zé Ramalho immersed himself in the source of Cordel literature, blues, rock and the best of the Northeastern guitar. He is also known for his contemporary approach, producing poetry within the Northeastern musical tradition. His compositions are as comprehensive as his legacy of influence on musicians and poets.

Nicknamed "the Bob Dylan of the Backlands", the poet, singer, instrumentalist and composer Zé Ramalho was influenced by Jovem Guarda. He mixed the style of Roberto and Erasmo Carlos with the musicality of the backlands, taking Pink Floyd, the Beatles, Jackson do Pandeiro and Luiz Gonzaga as his inspiration.

It is not a biographical show, but explores Zé Ramalho's songs (among them, “Chão de Giz”, “Garoto de Aluguel” and “Admirável Mundo Novo”). Zé, the character, will only appear in the musical numbers, creating something completely new. The cast is diverse and allows for multiple points of view, telling many stories within one, representing a phase in the life of Zé Ramalho (who is over 75 years old and has a career spanning 50 years) - Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros and Diego Zangado are on stage.

In addition, Adriana Lessa plays the troubadour (an almost omnipresent figure in Zé's songs). And there is a special appearance by Dona Ceiça (a singer, composer and musician from Pernambuco, accordionist).

The show features a special appearance by singer, composer

and accordionist from Pernambuco, Dona Ceiça (center).

photo by Priscila Prade.

Adriana Lessa e grande elenco estrelam a montagem idealizada por Eduardo Barata que presta uma homenagem ao multiartista paraibano

Com mais de 40 anos dedicados à música, composição e poesia, Zé Ramalho, um dos maiores ícones da música brasileira é homenageado no espetáculo O Admirável Sertão de Zé Ramalho. Após uma turnê de sucesso que começou no Rio de Janeiro e passou por cidades do Norte e Nordeste, a montagem estreia em São Paulo, no Sesc 24 de Maio, de 7 de novembro e segue temporada até 8 de dezembro. Realizada pelo Sesc, Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio da Rede, via Lei de Incentivo à Cultura.



A peça explora o cancioneiro de Zé Ramalho, sua literatura e os cenários marcantes de sua trajetória de maneira inovadora e não biográfica. Sob a dramaturgia de Pedro Kosovski e a direção de Marco André Nunes, os elementos da obra ganham vida no palco. Nesse formato, Zé, o personagem, se manifesta apenas nos números musicais, resultando em uma experiência inédita.

The show celebrates a great Brazilian who took the artistic strength of the Northeast to the world.

photo by Priscila Prade.

O elenco, liderado por Adriana Lessa, além de Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros e Diego Zangado, guiam o público por uma apresentação com múltiplas perspectivas e histórias interligadas. São cinco módulos temáticos: Brejo da Cruz, sobre as origens de Zé; Campina Grande, onde surgiu seu interesse pela música; João Pessoa, fase lisérgica que marca o início das composições; Rio de Janeiro, que retrata sua batalha por um lugar ao sol; e Popstar, destacando sua consagração com sucessos como Admirável Gado Novo, Garoto de Aluguel, Pedra do Ingá e Chão de Giz.

O espetáculo celebra um grande brasileiro que levou a força artística do Nordeste para o mundo.

Zé Ramalho himself.

photo by Divulgação.

Sobre o Zé

Paraibano de Brejo da Cruz, Zé Ramalho se embrenhou na fonte da literatura de Cordel, do blues, do rock e do melhor do violão nordestino. Conhecido também por sua contempo-

raneidade, produzindo poesia dentro da tradição musical nordestina. Suas composições são tão abrangentes quanto o seu legado de influência sobre músicos e poetas.

Apelidado de Bob Dylan do sertão, o poeta, cantor, instrumentista e compositor Zé Ramalho foi influenciado pela Jovem Guarda. Misturou o estilo de Roberto e Erasmo Carlos, com a musicalidade do sertão, tendo como referência Pink Floyd, Beatles, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga.

Although not biographical, the show explores Zé Ramalho's remarkable songbook.

photo by Priscila Prade.



Serviço:

O ADMIRÁVEL SERTÃO DE ZÉ RAMALHO

Datas: 7/11 a 8/12 de 2024, de quinta a sábado, às 20h; domingos e feriados, às 18h.

Local: Sesc 24 de Maio, rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô.

Classificação: 12 anos

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/o-admiravel-sertao-de-ze-ramalho/, através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 5/11 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 6/11, às 17h - R$70 (inteira), R$35 (meia) e R$21 (Credencial Plena Sesc).

Duração do espetáculo: 110 min

Acessibilidade: O espetáculo conta com tradução em Libras e audiodescrição via QR Code em todas as sessões.

Serviço de Van: A unidade oferece transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Zé Ramalho is nicknamed the "Bob Dylan of the backlands".

photo by Priscila Prade.

Ficha técnica:

Elenco: Adriana Lessa, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros e Diego Zangado

Texto: Pedro Kosovski

Direção: Marco André Nunes

Idealização e produção artística: Eduardo Barata

Direção musical: Plínio Profeta e Muato

Direção de movimento: Caroline Monlleo

Cenário: Marco André Nunes e Uirá Clemente

Figurinos: Wanderley Gomes

Iluminação: Dani Sanchez

Desenho de som: Júnior Brasil

Visagismo: Fernando Ocazione

Assistente de direção: Diego Ávila

Operação de luz: Lica Barros

Operação de som: LABSOM - Julia Mauro e Pedro Henrique

Microfonista: Douglas Fernandes

Direção de palco: Tom Pires

Camareira: Roberta Viana

Maquiador: Maurício dos Anjos

Assessoria de imprensa SP: Canal Aberto – Márcia Marques

Assessoria de imprensa RJ: Barata Comunicação e Dobbs Scarpa

Programação visual: Luciano Cian

Fotos: Priscila Prade

Captação de apoio: Marcela Castilho

Direção de produção: Elaine Moreira

Produção executiva: Tom Pires

Produção: Barata Produções

Comments