In Double Bill Theatro Sao Pedro presents Busoni's TURANDOT and Puccini's GIANNI SCHICCHI

Theatro São Pedro will present the operas Turandot, by Ferruccio Busoni (1866-1924), and Gianni Schicchi, by Giacomo Puccini (1858-1924) on August 2, 4, 7, 9 and 11. The performances will be directed by Ira Levin, who conducts the Theatro São Pedro Orchestra, and stage direction by Alexandre Dal Farra.

On Wednesdays and Fridays, the performances will be at 8 pm. On Sundays, at 5 pm. The free general rehearsal will be on July 31, at 7 pm. Tickets cost from R$40,oo to R$120,oo and can be purchased at: https://feverup.com/m/165130

2024 marks the centenary of the deaths of two great Tuscan composers, Puccini and Busoni. For this reason, conductor Ira Levin considers it appropriate to present Turandot and Gianni Schicchi in the same program. According to him, “Both works were composed at the same time and share elements of the commedia dell'arte. Busoni's Turandot is directly based on Gozzi's play, in which it differs greatly from Puccini's later unfinished masterpiece. Ironically, Busoni's greatest work, his opera Doktor Faust, was also incomplete at the time of his death in 1924, another example of the fate that unites these two very different geniuses.”

Turandot (BV 273) is a 1917 opera with spoken dialogue and in two acts by Ferruccio Busoni. Busoni prepared his own libretto, in German, based on the play of the same name by Count Carlo Gozzi. The music for Busoni's opera is based on the incidental music, and the associated Turandot Suite (BV 248), which Busoni had written in 1905 for a production of Gozzi's play.

Gianni Schicchi is a comic opera in one act by Giacomo Puccini to an Italian libretto by Giovacchino Forzano, composed in 1917–18. The libretto is based on an incident mentioned in Dante's Divine Comedy. The work is the third and final part of Puccini's Il trittico (The Triptych) – three one-act operas with contrasting themes, originally written to be presented together. Although it continues to be performed with one or both of the other trittico operas, Gianni Schicchi is now more frequently staged either alone or with short operas by other composers. The aria "O mio babbino caro" is one of Puccini's best known, and one of the most popular arias in opera.

photo by Íris Zanetti.

No centenário de morte dos compositores italianos Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini, Theatro São Pedro apresenta programa duplo com récitas nos dias 02, 04, 07, 09 e 11 de agosto, sob direção musical de Ira Levin e direção cênica de Alexandre Dal Farra.

O Theatro São Pedro, equipamento cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, apresenta, nos dias 02, 04, 07, 09 e 11 de agosto, as óperas Turandot, de Ferruccio Busoni (1866-1924), e Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini (1858-1924). Os espetáculos contam com a direção musical de Ira Levin, que rege a Orquestra do Theatro São Pedro, e direção cênica de Alexandre Dal Farra.

Nas quartas e sextas-feiras, as récitas ocorrem às 20h. Nos domingos, às 17h. Já o ensaio geral aberto e gratuito será no dia 31 de julho, às 19h. Os ingressos custam de R$ 40 (meia) a R$ 120 (inteira) e podem ser adquiridos em: https://feverup.com/m/165130

“2024 é o centenário de morte dos dois grandes compositores toscanos, Puccini e Busoni”, destaca o maestro Ira Levin, que considera oportuno apresentar Turandot e Gianni Schicchi em um mesmo programa. “Ambas as obras foram compostas ao mesmo tempo e partilham elementos da commedia dell'arte. O Turandot de Busoni é baseado diretamente na peça de Gozzi, na qual difere muito da obra-prima inacabada posterior de Puccini. Ironicamente, a maior obra de Busoni, a sua ópera Doktor Faust, também ficou incompleta quando da sua morte, em 1924, outro exemplo do destino que une esses dois gênios muito diferentes”, diz Levin.

photo by Íris Zanetti.

Turandot

Composta em dois atos, a ópera tem libreto do próprio Ferruccio Busoni e é baseada na obra homônima de Carlo Gozzi. Nas apresentações do Theatro São Pedro, a soprano Marly Montoni será Turandot, o tenor Giovanni Tristacci interpreta Kalaf, o barítono Rodrigo Esteves vive Barak e a mezzo-soprano Juliana Taino executará o papel de Adelma.

Filho de pai clarinetista italiano e mãe alemã pianista, Busoni sempre adorou temas mágicos e fantásticos. Em 1904, considerou a ideia de compor algo motivado pela fábula chinesa de Carlo Gozzi, do século 18, que conta a história da princesa Turandot, filha do imperador Altoum, da China, que, recusando-se a casar, propõe que os pretendentes devem pagar com a vida se não resolverem 3 enigmas.

Quase como se fossem testes preliminares, Busoni compôs a música incidental para a montagem teatral da história de Gozzi, que transformou numa suíte sinfônica no ano seguinte, 1905. Com o início da Grande Guerra, teve de mudar-se da conflagrada Berlim para a neutra Zurique. Naqueles quatro anos, compôs primeiro Arlecchino, mas o teatro local precisava de outra ópera curta para executar um programa encorpado. Rapidamente, escreveu o libreto em alemão baseado na peça de Gozzi e adaptou a música incidental de 1905, transformando-a numa ópera curta em dois atos que é a realização musical de seu célebre “Esboço de uma nova estética da música” (1907).

Dessa forma, a criação musical no teatro é concebida como um jogo em que a fantasia não conhece limites. E, para quem pensou na Turandot de Puccini, embebida de paixão e tragédia, melhor esquecer. Busoni acentua o lado fantástico e irônico das três máscaras: Truffaldino, Pantalone e Tartaglia, interpretados respectivamente por Daniel Umbelino (tenor), Gustavo Lassen (baixo) e Douglas Hahn (barítono). Por fim, a opção por exibir afinidades com uma música chinesa/árabe só aumenta o ambiente exótico e fabuloso da Turandot de Busoni.

photo by Íris Zanetti.

Gianni Schicchi

A única ópera cômica de Puccini, Gianni Schicchi tem um ato, com libreto de Giovaccino Forzano. O elenco das récitas no Theatro São Pedro terá Rodrigo Esteves, barítono (Gianni Schicchi); Raquel Paulin, soprano (Lauretta); Ney Piacentini, ator (Buoso Donati); Nathália Serrano, contralto (Zitta); Daniel Umbelino, tenor (Rinuccio); Giovanni Tristacci, tenor (Gherardo); Marly Montoni, soprano (Nella), entre outros artistas.

Em uma poderosa e hilária farsa sobre caças a heranças, Gianni Schicchi baseia-se num trecho do Canto xx do Inferno, da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Do Trittico (coleção de três óperas de um ato cada) de Puccini, Gianni Schicchi é a mais lembrada em montagens nas casas de ópera e nas galas de tenores em qualquer espaço, sejam estádios, salas de concerto ou na web, por causa da ária O mio babbino caro, uma das mais emblemáticas e populares do universo da ópera.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A récita do dia 09 de agosto, sexta-feira, terá também transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro. Acesse em: https://www.youtube.com/@TheatroSaoPedroTSP

photo by Íris Zanetti.



SERVIÇO

TURANDOT / GIANNI SCHICCHI

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Ira Levin, direção musical

Alexandre Dal Farra, direção cênica

Duda Arruk, cenografia

Mirella Brandi, iluminação

Fábio Namatame, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Fábio Bezuti, preparador vocal e dicção

Bruno Costa, preparador coral

Leonardo Labrada, assistente de direção musical



Giovanni Tristacci, tenor (Kalaf)

Marly Montoni, soprano (Turandot)

Rodrigo Esteves, barítono (Barak)

Juliana Taino, mezzo-soprano (Adelma)

Daniel Umbelino, tenor (Truffaldino)

Saulo Javan, baixo (Altoum)

Gustavo Lassen, baixo (Pantalone)

Douglas Hahn, barítono (Tartaglia)

Raquel Paulin, soprano (A Rainha-Mãe de Samarkand)

Nathália Serrano, contralto (Cantora)

Ney Piacentini, ator (Carrasco)

FERRUCCIO BUSONI (1866-1924)

Turandot – 1h15’

[ópera em dois atos com libreto do compositor, baseada na obra homônima de Carlo Gozzi]

***

Rodrigo Esteves, barítono (Gianni Schicchi)

Raquel Paulin, soprano (Lauretta)

Ney Piacentini, ator (Buoso Donati)

Nathália Serrano, contralto (Zitta)

Daniel Umbelino, tenor (Rinuccio)

Giovanni Tristacci, tenor (Gherardo)

Marly Montoni, soprano (Nella)

Barbara Blasques, criança (Gherardino)

Gustavo Lassen, baixo (Betto)

Saulo Javan, baixo (Simone)

Douglas Hahn, barítono (Marco)

Juliana Taino, mezzo-soprano (La Ciesca)

Ádamo, baixo (Spinelloccio)

Andrey Mira, baixo (Pinellino)

Isaque Oliveira, barítono (Ser Amantio di Nicolao)

Pedro Côrtes, baixo (Guccio)

CORO:

Alessandra Carvalho, soprano

Alessandra Wingter, soprano

Amanda Camelo, soprano

Elisa Furtado, soprano

Luisa Aguillar, soprano

Edileuza Ribeiro, mezzo-soprano

Fernanda Nagashima, mezzo-soprano

Luiza Girnos, mezzo-soprano

Verônica Tavares, mezzo-soprano

Yohana Granatta, mezzo-soprano

Carlos Eduardo Santos, tenor

Felipe da Paz, tenor

Paulo Lanine, tenor

Rodrigo Morales, tenor

Wagner Platero, tenor

Bruno Vidigal, baixo

Célio Souza, baixo

Felipe Panelli, baixo

Fúlvio Lima, baixo

Guilherme Gimenes, baixo

Giacomo Puccini (1858-1924)

Gianni Schicchi – 50’

[ópera cômica em um ato, com libreto de Giovacchino Forzano]

[Melos Ediciones Musicales S.A.]

Local: Theatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171, SP)

Ensaio geral aberto: 31 de julho, quarta-feira, 19h

Récitas: 02, 04, 07, 09 e 11 de agosto

quartas e sextas-feiras, 20h; domingos, 17h

Ingressos: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

https://feverup.com/m/165130

Classificação etária: 14 anos

