CRYSTAL: CIRQUE DU SOLEIL's First Acrobatic Ice Show Arrives in Sao Paulo

CRYSTAL, Cirque du Soleil's impressive 42nd creation, unveils the magical and challenging universe of ice for the first time in its history, exploring the infinite artistic possibilities of this surprising element.

Breaking the barrier of ice and the barrier of her own imagination, Crystal, the main character, goes on an exciting journey of self-discovery as she enters a stunning world, guided by her own reflection, in an extraordinary fusion of skating skills and acrobatics that go beyond the ordinary. imaginable, with speed, fluidity and indescribable beauty.

The show invites the public to discover this new universe, with fascinating visual projections that bring every moment to life and an original soundtrack, harmoniously mixed with popular songs.

With an international cast made up of skaters, acrobats and musicians, CRYSTAL transcends cultural boundaries with the participation of eleven different nationalities, creating a truly global production that brings audiences an unforgettable experience.

In Cirque du Soleil CRYSTAL, acrobats and skaters perform on the ice and in the air, seamlessly combining multiple disciplines for a world class audience experience. Synchronized skating, freestyles figures, and extreme skating are featured alongside traditional circus disciplines such as swinging trapeze, aerial straps and hand to hand.

Cirque du Soleil Crystal's A Day in the Life number.

photo by Divulgação.

O Cirque du Soleil está de volta ao Brasil com um show inédito no país! Dessa vez, a companhia circense mais famosa do mundo chega com uma apresentação inovadora, que promete redefinir as fronteiras das artes circenses e desafiar a imaginação. Enfim o público irá conhecer o espetáculo CRYSTAL, que irá encantar a todos com suas tão conhecidas acrobacias de tirar o fôlego em uma fusão única com a patinação no gelo e projeções impressionantes.

Apresentado por PORTO e com a realização da IMM, CRYSTAL chega ao Brasil este ano e fará curta temporada em São Paulo, onde fica de 05 de julho a 6 de outubro no Parque Villa-Lobos. Em São Paulo, o espetáculo será apresentado na maior tenda que o Cirque du Soleil já trouxe para o Brasil com capacidade para 3582 lugares, ocupando 6300 m2 e com 20m de altura. Essa megaestrutura viajará em 45 containers e levará cerca de 30 dias para ser completamente instalada no local.

Por meio de uma parceria exclusiva com a Porto, os clientes do cartão de crédito Porto Bank terão acesso a uma pré-venda a partir de 22 de fevereiro, oferecendo aos titulares (e seus dependentes) um desconto especial de 20% e a conveniência de parcelamento em até 6x. Esse benefício será concedido até o dia 10 de março e os interessados contam com a oportunidade de adquirir até seis ingressos por CPF. Todos os setores estão inclusos. A venda para o público em geral acontecerá a partir do dia 12 de março, e clientes Porto contam na venda geral com 10% de desconto e podem parcelar os ingressos em até 6x. Para os demais cartões, os ingressos podem ser parcelados em até 3x.

Cirque du Soleil Crystal's At the Office: balancing on chairs routine.

photo by Divulgação.

Sobre CRYSTAL - o espetáculo integra a arte deslumbrante da patinação no gelo com acrobacias que desafiam a gravidade, estabelecendo um novo marco nos 40 anos de história da empresa. Esta produção única promete uma experiência imersiva que combina a beleza da patinação com a emoção das performances aéreas. O show apresenta acrobatas e patinadores que atuam perfeitamente no gelo e no ar, combinando múltiplas habilidades para criar uma experiência de entretenimento de altíssimo nível. O público pode esperar testemunhar patinação sincronizada, estilo livre e patinação extrema ao lado de atos de circo tradicionais, como trapézio, alças aéreas e apresentações corpo a corpo.

Criado por Shana Carroll e Sebastien Soldevila, CRYSTAL leva o público a uma jornada emocionante de autodescoberta cheia de capricho e admiração. Sinta sua adrenalina subir ao mergulhar em um mundo de imaginação lúdica com a protagonista do show, Crystal, enquanto ela aprende a ver as coisas de maneira diferente e a se tornar quem sempre esteve destinada a ser: ela mesma.

Usando projeções visuais grandiosas no gelo (uma estreia do Cirque du Soleil) e uma trilha sonora que combina perfeitamente música pop com o som característico do Cirque du Soleil, CRYSTAL transporta o público para uma experiência visual e auditiva inesquecível, cheia de magia e maravilha.

Cirque du Soleil Crystal's Courtship number.

photo by Divulgação.

Sinopse:

Crystal é uma jovem criativa que se sente incompreendida e fora de sincronia consigo mesma. Para escapar de sua realidade, ela se aventura em um lago congelado e acaba caindo no gelo e chegando em um mundo invertido. Neste mundo subaquático da sua imaginação ela vê um reflexo de si mesma. Por lá, ela é guiada por seu reflexo por este novo mundo e a desperta para a sua própria criatividade. À medida que Crystal continua sua jornada, ela transforma suas peculiaridades em criatividade com um toque de sua caneta. Com esse novo poder recém-descoberto, ela é capaz de encontrar seu verdadeiro eu e fazer uma jornada de volta à realidade.

O espetáculo CRYSTAL trata de olhar as coisas de novos ângulos, espiar através do verniz da vida cotidiana, reenquadrar a realidade diária para ver o que podemos ter perdido. Às vezes, a única maneira de apreciar as coisas é olhar para elas de outro ângulo. Descobrir a individualidade e a singularidade de alguém exige aventurar-se em gelo fino.

Fatos interessantes sobre CRYSTAL:

CRYSTAL é a 42ª criação do Cirque du Soleil e a primeira experiência acrobática da companhia no gelo.

é a 42ª criação do e a primeira experiência acrobática da companhia no gelo. Esta apresentação única apresenta sete atos tradicionais de circo, incluindo trapézio, corpo a corpo, banquine, alças aéreas, trapézio, malabarismo e equilíbrio de mãos – todos emocionantemente adaptados para serem executados no gelo!

Desde a sua criação, em 2017 a CRYSTAL já passou por mais de 135 cidades e 21 países diferentes (e continua aumentando!)

já passou por mais de 135 cidades e 21 países diferentes (e continua aumentando!) CRYSTAL já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas desde 2017

já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas desde 2017 No total, atualmente estão em turnê 92 pessoas de 25 países diferentes

Existem 44 artistas em CRYSTAL .

. Coletivamente, a turnê CRYSTAL fala 23 idiomas, incluindo francês, mandarim, sueco, português e holandês. Inglês é a língua que usamos para nos comunicarmos durante a turnê.

fala 23 idiomas, incluindo francês, mandarim, sueco, português e holandês. Inglês é a língua que usamos para nos comunicarmos durante a turnê. São necessários 25 trailers de transporte para transferir o CRYSTAL de uma cidade para outra.

de uma cidade para outra. Toda estrutura do show pode ser armazenado em mais 464 caixas de transporte e 169 racks

O espetáculo utiliza 28 projetores para transformar o gelo em playground, pista de hóquei, lago ao ar livre, paisagem urbana, entre outros. O show também utiliza 36 rastreadores em figurinos que controlam holofotes que acompanham os artistas no gelo.

CRYSTAL também é o único espetáculo do Cirque du Soleil que usa neve real durante uma apresentação! A equipe faz aproximadamente 300 bolas de neve reais por semana.

também é o único espetáculo do que usa neve real durante uma apresentação! A equipe faz aproximadamente 300 bolas de neve reais por semana. Demora cerca de 15 horas para montar o espetáculo e cerca de 4 a 5 horas para desmontá-lo.

A equipe de camarim de CRYSTAL lava 48 cargas de roupa no dia da carga para se preparar para a semana de shows, e de 10 a 12 cargas todos os dias durante a semana de shows.

Existem aproximadamente 500 peças individuais que são construídas e desmontadas a cada semana no CRYSTAL. A estrutura da parede utilizada no show é dividida em 210 peças individuais.

O espetáculo viaja com 80 pares de patins (hóquei ou palheta), e cada artista usa até 4 pares de tênis por apresentação!

Cirque du Soleil Crystal's Finale.

photo by Divulgação.

Personagens principais:



CRYSTAL

Crystal é uma jovem excêntrica com uma peculiaridade encantadora e uma imaginação incansável. Sentindo-se incompreendida em sua vida cotidiana, ela se descobre e transforma suas peculiaridades em uma força criativa, mudando radicalmente sua própria narrativa através de sua escrita.

REFLEXO DE CRYSTAL

Este personagem é o reflexo de Crystal – um lado sombrio, mas útil, de sua personalidade que lhe permite acessar seus pontos fortes e criatividade. O Reflexo que ela carrega dentro dela – que geralmente aparece como uma entidade separada e distinta no mundo subaquático - é mais travesso e teimoso do que ela, encorajando-a a tomar controle de sua vida.

AS SOMBRAS

As sombras representam as forças dentro de sua mente subconsciente que puxam todos os aspectos de sua vida, ajudando-a ou atrapalhando seu progresso.

COMITIVA DE CRYSTAL

Família de Crystal - a mãe, o pai e o irmão de Crystal são uma versão distorcida de uma família suburbana: indivíduos impassíveis e estóicos hipnotizados pela televisão. As crianças da escola e os empresários que aparecem no mundo do subconsciente de Crystal parecem sem paixão e robóticos para ela.

Personagem cômico - O Palhaço persegue o mundo subconsciente de Crystal. Ele é o amigo imaginário dela, motivando-a sempre que ela precisa de um empurrãozinho amigável.

Cirque du Soleil Crystal's Hand to Trapeze number.

photo by Divulgação.

CENAS E PERFORMANCES ACROBÁTICAS

PRIMEIRO ATO

TEMPÊTE

Depois de cair no gelo, Crystal é arrastada por um vórtice de vento e neve enquanto sua imaginação vagueia em queda livre.

Acrobacia e patinação colidem neste número de alta energia onde banquine, corpo a corpo e cambalhotas são entrelaçadas com saltos, giros e patinação artística.

UM DIA NA VIDA

Crystal se encontra em uma versão distorcida e exagerada de sua vida, onde ela se sente fora de sincronia – em casa, na escola, no parquinho, na rua, e na cidade.

Este número de narrativa coreográfica em grande escala combina a linguagem acrobática com várias formas de patinação.

REFLEXÃO

Depois de afugentar seus flashbacks, Crystal decide assumir o controle de seu mundo quando ela avista seu Reflexo novamente, que lhe entrega uma caneta.

“Eu me pergunto o que há dentro?” Crystal diz, e sua busca por autodescoberta começa.

Ela está prestes a descobrir sua voz através do poder de suas próprias palavras enquanto faz uma performance poética de patinação com seu Reflexo.

MALABARISMO

Em uma cena alegre e comemorativa conduzida por música animada com infusão de klezmer, Crystal explora seu novo talento enquanto dá forma aos impulsos de sua alma, trazendo vida a personagens com um simples toque de sua caneta.

Neste ato de malabarismo, um malabarista exibe um incrível conjunto de habilidades enquanto se junta a grupos de acrobatas e patinadores.

BALANÇO DE CASA

Enquanto sua família fica absorta diante da TV, ela balança para frente e para trás em seu balanço no quintal e se eleva acima das paisagens de sua vida cotidiana. Enquanto Crystal reinventa seu ambiente doméstico, ela voa em um trapézio e gira usando patins de gelo – a primeira vez em um show do Cirque du Soleil. Ela é acompanhada por seu Reflexo, que realiza um solo de patinação dinâmico.

PLAYGROUND / HÓQUEI

Crystal revisita o playground de seu bairro, que ela transforma à vontade enquanto aprende a dominar seus novos poderes.

Crianças brincam em um playground congelado enquanto um jogo de hóquei no lago se transforma em uma brincadeira impressionante e radical em rampas onde skatistas fazem manobras malucas, com giros e saltos a toda velocidade, transformando o gelo em uma máquina gigante de pinball.

SEGUNDO ATO

CIDADE GRANDE

Presa no mundo subaquático da sua imaginação, Crystal viaja da cidade dela para a cidade grande.

Presa em um labirinto em tamanho real de painéis transparentes no gelo, Crystal vê seu Reflexo novamente. Ela patina pelo labirinto em constante mudança em uma tentativa de alcançar seu alter ego indescritível enquanto um grupo de skatistas cruza o gelo fazendo uma patinação com coreografia sincronizada.

POSTES PENDULARES

Crystal é empurrada em um mundo de sua própria criação, inspirado no frenesi da cidade.

Este ato de postes oscilantes, inédito no Cirque du Soleil, combina trabalho sincronizado com postes, saltos e desmontagens impressionantes no estilo russo.

SAPATEADO

Quatro dos personagens Empresários tentam superar uns aos outros em uma competição amigável.

Usando microfones em seus patins, quatro artistas exibem suas proezas técnicas mostrando seus talentos únicos com um número de sapateado que irá agradar o público.

NO ESCRITÓRIO

Usando a máquina de escrever como instrumento, Crystal continua a explorar o poder de sua imaginação, transformando um ambiente sem graça em algo bonito.

Dentro de um ambiente de escritório opressivo onde as máquinas de escrever dominam, o elenco executa uma coreografia de grupo que leva a um ato de equilíbrio em cadeiras de cair o queixo

NAMORO

Crystal se imagina em um cenário romântico em um parque onde casais se divertem e dançam valsa juntos de patins.

Três casais apresentam um número encantador de dança no gelo enquanto Crystal procura seu próprio parceiro no grupo.

SALÃO DE BAILE

Crystal transforma o parque em um elegante salão de baile quando seu pretendente aparece de cima e a levanta do chão.

O casal executa um fascinante número em dupla de faixas aéreas/patinação que confunde as fronteiras entre o gelo e o céu.

RETORNO DO REFLEXO

O Reflexo de Crystal a traz de volta à realidade e a faz perceber que a vida está acima da superfície e não neste mundo de faz de conta.

À medida que o Reflexo de Crystal se multiplica, as quatro patinadoras realizam um número de patinação com impressionantes efeitos de vídeo interativos.

AMONTOADO DE REFLEXOS

Crystal luta para viajar de volta à luz e à vida acima do lago enquanto os personagens de sombra ajudam e ao mesmo tempo atrapalham seu progresso.

Um número de tirar o fôlego que mescla técnicas corpo a corpo no gelo com trapézio duplo.

ESCAPE

Tendo reunido coragem para alcançar seu verdadeiro potencial, Crystal finalmente rompe o gelo e ressurge, em harmonia com seu eu interior, onde é recebida por sua família e amigos. O final apresenta um emocionante conjunto de acrobatas e skatistas enquanto criam um cata-vento gigante em uma homenagem a shows clássicos no gelo.



FAZENDO CRYSTAL - POR TRÁS DAS CENAS



Cirque du Soleil Crystal's Reflections Clump number.

photo by Divulgação.

CENOGRAFIA

Um álbum de recortes vivo – Com uma decoração que pode ser descrita como “poética vintage”, o palco Crystal evoca a praça de uma cidade ao lado de um lago congelado. No topo do palco há uma enorme parede de quartzo que contém todos os lugares familiares da vida de Crystal em que ela vivência momentos significativos por meio de uma série de flashbacks.

Efeitos de escala e perspectiva – No topo do muro há um trem em miniatura que viaja para vários lugares na história através de uma série de mudanças temporais. No interior do muro, os efeitos de escala reforçam a ideia de que estamos em um mundo de memórias e flashbacks.

Um playground congelado – No gelo, o palco versátil do espetáculo muda de um pátio de escola para um playground para uma máquina de pinball gigante para uma torre de escritório em uma cidade grande, em grande parte devido ao uso de projeções de vídeo e adereços.

A caneta de Crystal é uma fonte de imaginação – O mundo do Crystal se derrama da caneta da personagem. Recortes, origami, tiras de papel, e pop-ups de todos os tipos são algumas das características que compõem a estética visual do espetáculo enquanto Crystal navega através de seu mundo imaginário de perspectivas distorcidas.

MÚSICA

A música de Crystal tem escopo cinematográfico, ao mesmo tempo que apoia a narrativa e pulsa ao ritmo da ação sobre, “abaixo” e acima do gelo. Com suas paisagens sonoras arrebatadoras, atmosféricas e românticas, a partitura passeia por grandes sons orquestrais até música de câmara no estilo klezmer, folk melódico e batidas de rock.

Agitando emoções através da música – Versões cover de músicas pop conhecidas gravadas especificamente para o show foram adicionadas ao estilo musical característico do Cirque du Soleil – uma novidade para um espetáculo itinerante do Cirque du Soleil. Essas músicas fascinantes foram adicionadas para despertar as emoções dos espectadores e realçar momentos importantes da narrativa. Os intérpretes foram escolhidos não apenas por sua capacidade de capturar o sentimento das músicas originais, mas também por aumentar a carga emocional das cenas que acompanham, acrescentando assim o “toque do Cirque du Soleil” às próprias músicas.

Cirque du Soleil Crystal's Return of Reflection number.

photo by Divulgação.

SERVIÇO

Cirque du Soleil: CRYSTAL NO BRASIL

SÃO PAULO

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.315 -Vila Leopoldina

Temporada: de 05 de julho a 6 de outubro de 2024

Sessões e horários: Quarta e quinta-feira, às 21h

Sexta-feira, às 16h e às 20h

Sábado às 13h*, 17h e 21h

Domingo, às 16h e às 20h

*apenas em datas específicas

Abertura do local: 1h antes do show

Capacidade: 3.582 lugares

Duração: 2h, incluindo 25 minutos de intervalo

Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão Judicial.

Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

PREÇOS REGULARES

SILVER: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATINUM: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

GOLD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

ROYAL: R$ 345,00 meia entrada e R$ 690,00 inteira

PREMIUM: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO - nível 0 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

VIP EXPERIENCE BY PORTO - nível 1 (*): R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

(*) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$450,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.

SERVIÇO VIP EXPERIENCE BY PORTO – Na compra do ingresso para o Setor VIP EXPERIENCE BY PORTO está incluso um ingresso do Setor Premium + um adicional de serviços, onde o espectador terá uma experiência especial e diferenciada, reservada para aproximadamente 400 pessoas. O cliente assistirá ao espetáculo nos melhores assentos da arena. Além disso, irá usufruir de todos os benefícios citados abaixo:

-Estacionamento

- Serviço de coquetel com o cardápio especialmente elaborado pela chef Morena Leite do restaurante Capim Santo, acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (servido uma hora antes do show e durante o intervalo);

- Oportunidade de Foto com um artista do espetáculo dentro da Tenda VIP (*)

- Ambiente decorado;

- Equipe exclusiva para atendê-lo;

- Assentos privilegiados;

- Credencial de acesso exclusiva;

- Brinde exclusivo;

- WI-FI;

- Banheiros privativos.

(*) As pulseiras de acesso à oportunidade de foto serão distribuídas de acordo com a ordem de chegada dos clientes na Tenda VIP, e sua quantidade é limitada

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria disponível de 19 de fevereiro a 30 de junho

Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro)

Horários de funcionamento:

Segunda-feira a sábado - Das 10h às 22h/ Domingo - Das 14h às 20h

Bilheteria disponível de 1 de julho a 6 de outubro

Bilheteria Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1315 - Vila Hamburguesa)

Horários de funcionamento:

Diariamente, das 12h às 20h

Nos dias de evento: das 12h até 30 minutos após o início do espetáculo.

VENDAS ONLINE – COM TAXA DE SERVIÇO

Através do site www.eventim.com.br/cirquecrystal

MEIA-ENTRADA

Em conformidade com a legislação vigente no Estado e Município específico onde o evento for realizado. Obrigatória apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário, no ato da compra e no acesso ao evento.

VENDA A GRUPOS

Atendimento para grupos em grupos-entretenimento@immbr.com

