What's Playing on Broadway: Halloween Week 2026
Check out the special Broadway schedules for this Halloween week.
By: Sidney Paterra
If your Halloweekend plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedule for this Halloween week. All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, here!
Broadway July 4th Schedule:
October 26-November 1, 2026
|Show
|Monday 10/26
|Tuesday 10/27
|Wednesday 10/28
|Thursday 10/29
|Friday 10/30
|Saturday 10/31
|Sunday 11/01
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
2:00PM
|
7:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
|
7:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $116
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $75
|
7:00PM
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|
8:00PM
|
2:30PM
8:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
8:00PM
|
8:00PM
|
|
8:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets from: $62
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $70
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $63
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $91
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $166
|
|
7:30PM
|
3:00PM
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|
5:00PM
8:30PM
|
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
|
7:00PM
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:30PM
|
8:00PM
|
2:00PM
9:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets from: $74
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
3:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $88
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $64
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets
|
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
2:00PM
|
Buy Tickets Tickets: from $52
|
7:00PM
|
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
|
1:00PM
6:30PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
2:00PM
7300PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets from: $93
|
|
7:00PM
|
2:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
3:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
7:00PM
|
7:00PM
|
5:00PM
10:00PM
|
4:00PM
|
Buy Tickets
|
|
7:30PM
|
2:00PM
7:30PM
|
7:30PM
|
7:30PM
|
3:00PM
|
2:00PM
7:30PM
|
Buy Tickets
|
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
8:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
7:00PM
|
Buy Tickets from: $124
|
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
7:00PM
|
2:00PM
8:00PM
|
1:00PM
7:00PM
Don't Miss a Broadway News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...