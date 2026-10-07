 Skip to main content
Shop Merch Fall Preview Guide
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

What's Playing on Broadway: Halloween Week 2026

Check out the special Broadway schedules for this Halloween week.

By:
What's Playing on Broadway: Halloween Week 2026

If your Halloweekend plans include seeing a Broadway show, take note of the special holiday schedule for this Halloween week. All information is subject to change without notice. Check with the box office or ticketing company for the most-up-to-date information. Find out more about rush, lottery and standing room only ticketing policies, here!

Broadway July 4th Schedule:
October 26-November 1, 2026

ShowMonday 10/26 Tuesday 10/27 Wednesday 10/28 Thursday 10/29 Friday 10/30 Saturday 10/31 Sunday 11/01
& Juliet logo
Buy Tickets from: $70

7:00PM 		2:00PM

7:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
860 logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM

7:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
A Few Good Men logo
Buy Tickets

8:00PM 		2:00PM
8:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Aladdin logo
Buy Tickets from: $116

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
1:00PM
6:30PM
Buena Vista Social Club logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM 		2:00PM
3:00PM
Chicago logo
Buy Tickets from: $75
7:00PM
7:00PM

7:00PM
8:00PM 		2:30PM
8:00PM 		2:00PM
7:00PM
Downstate logo
Buy Tickets
8:00PM
8:00PM

8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
6:30PM
Hadestown logo
Buy Tickets from: $62

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
Hamilton logo
Buy Tickets from: $124

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
1:00PM
7:00PM
Harry Potter and the Cursed Child logo
Buy Tickets from: $70

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Just in Time logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
1:00PM
7:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Maybe Happy Ending logo
Buy Tickets from: $63

7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
MJ the Musical logo
Buy Tickets from: $91

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Oh, Mary! logo
Buy Tickets from: $166

7:30PM 		3:00PM
7:30PM
7:30PM
7:30PM 		5:00PM
8:30PM 		6:30PM
Operation Mincemeat logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM

7:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM 		2:00PM
7:30PM
Other Desert Cities logo
Buy Tickets

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
Paranormal Activity logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM
7:30PM
8:00PM 		2:00PM
9:00PM 		2:00PM
7:30PM
Schmigadoon! logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7:30PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:30PM 		3:00PM
School Girls; or, the African Mean Girls Play logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
Six logo
Buy Tickets from: $74
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM 		3:00PM
2:00PM
7:00PM
Stranger Things: The First Shadow logo
Buy Tickets from: $88

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM 		1:00PM
7:00PM
The Book of Mormon logo
Buy Tickets from: $64

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
The Fantasticks logo
Buy Tickets

8:00PM
8:00PM
8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		2:00PM
The Great Gatsby logo
Buy Tickets Tickets: from $52
7:00PM

7:00PM 		2:00PM
8:00PM
7:00PM 		2:00PM
2:00PM
8:00PM
The Imaginary Invalid logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
The Lion King logo
Buy Tickets

7:00PM 		1:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
1:00PM
6:30PM
The Lost Boys logo
Buy Tickets

7:00PM 		2:00PM
7300PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		3:00PM
The Outsiders logo
Buy Tickets from: $93

7:00PM 		2:00PM
1:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM 		3:00PM
The Rocky Horror Show logo
Buy Tickets

7:00PM
7:00PM 		2:00PM
7:00PM
7:00PM 		5:00PM
10:00PM 		4:00PM
Two Strangers (Carry a Cake Across New York) logo
Buy Tickets

7:30PM 		2:00PM
7:30PM
7:30PM
7:30PM 		3:00PM
2:00PM
7:30PM
Wanted logo
Buy Tickets

8:00PM
8:00PM
8:00PM
8:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM
Wicked logo
Buy Tickets from: $124

7:00PM
7:00PM
7:00PM
7:00PM 		2:00PM
8:00PM 		1:00PM
7:00PM


Calling All Talented High School / College Students — Submissions Are Open!

BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $58
Hot Show
Tickets From $80
Hot Show
Tickets From $67
Hot Show
Tickets From $59
More Hot Shows Discounts
Recommended For You