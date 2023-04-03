1923 MUZIKALI Comes to Zorlu PSM This Month

Cumhuriyet kahramanlarının anısına saygıyla... Cumhuriyetimizin 100. yılında, günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuk...

Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulurlar.

Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz.

100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!

KÜNYE

Yapım: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM

Hikaye: Yekta Kopan

Yazan: Mert Dilek, Mehmet Ergen, Yekta Kopan

Yöneten: Mehmet Ergen, Lerzan Pamir

Besteci: Tuluğ Tırpan

Şarkı Sözleri: Mehmet Ergen

Koreograf: Beyhan Murphy

Dekor Tasarım: Robert Innes Hopkins

Işık Tasarım: Malcolm Rippeth

Multimedya Tasarım: Douglas O'Connell

Kostüm Tasarım: Gül Sağer

Multimedya: Illusionist

Yaratıcı Yapımcı: Sadi Canpolat

Yaratıcı Ajans: Happy People Project

Kast Direktörü: Mine Güler

Yürütücü Yapımcılar: Murat Öztürk, Pelin Şarman Çakın, Ekrem Berke Cimilli

OYUNCULAR

Kerem Alışık

Özge Özder

Ece Dizdar

Elif Güralp

Metin Boray Dikenelli

Ozan Persentili

Ülkü Hilal Çiftçi

Anıl Altınöz

Arian Özgür Öztürk

Aslıhan Kılıç

Aysan Sümercan

Ayşe Köksal

Ayşen Baransel

Barış Güler

Buğra Üstün

Burak Altunsoy

Burcu Afşin

Ceren Sönmez

Dilara Melami

Ebrar Alya Demirbilek

Elçin Çelik

Ethel Mulinas

Eyal Granti

Feride Hakim

Fulden Söğüt Etik

Güneş Ayatar

Güneş Soysal

Gürdeniz Bursalı

İklim Bade Tekeroğlu

İrem Kayakököz

İzzet Bana

Jim Sparkles

Kuzey Köker

Leyla Çakın

Mehmet Aybars Kaya

Mehmet Berker Korkmaz

Melih Düzenli

Melisa Doğan

Mert Aydın

Mert Şişmanlar

Nilay Çelebi

Onur Mahir

Simay Yılmaz

Siena Anjel

Su Çeper

Sultan Ahmet Çakır

Talha Kaya

Ufuk Tevge

Uğur Baran

Utku Palta

Zeynep Tuğçe Koşucu

Zilan Küçükbalaban

Zoe Dağıstanlı

DANSÇILAR

Alya Dormen

Arda Ergül

Ay Çakır

Batuhan Daştan

Berkay Kuşkonmaz

Bertan Arın -Bilge Atasayar

Burcu Uçatenik

Ceren Akkuş

Diren Ezgi Yıldızkan

Duygu Figen

Ekin Ançel

Ekin Önce

Emre Kaynarsu

Erdi Bolat

Esin Çamsun

Ezgi Yaren Karademir

Gökhan Ayatar

Göktuğ Gençkaya

Oğuz Turgut Genç

Orhan Ergiol

Ozan Fakioğlu

Sefa Özen

Sezgi Çopur

Şebnem Şeviktürk

Tufan Elitaş

Tuğçe Doygunel

Tuğrul Savaşçı

Ufuk Fakıoğlu

ORKESTRA

Orkestra Şefi: Tuluğ Tırpan

Keman: Murat Erginol - Çağlar Haznedaroğlu

Iı. Keman: Yaren Budak - Bora Gökay

Viyola: Verda Gül - Kahraman Şeref

Viyolonsel: Burak Ayrancı - Yılmaz Bişer

Klarinet: Barış Yalçınkaya - Çağdaş Engin

Trompet: Volkan Coşar - Timuçin Abacı

Korno: Altuğ Tekin - Okan Akbaş

Keyboard & Synth: Onur Ermez

Bas: Emre Türkmen

Davul: Burak Durman - Ali Reis Eroğlu

Altyapı Ve Mix: Mert Yüksel

1923 müzikalindeki Gazeteci Feride, Tahtakaşık Meliha, Er Reşat gibi isimler kurgusal karakterlerdir. Bu büyük destandaki nice isimsiz kahramana saygılarımızla...