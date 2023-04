1923 MUZIKALI Comes to Zorlu PSM This Month

Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburundan uyarlanan “Notre Dame De Paris” müzikali orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere, 2 hafta boyunca sürecek 21 performans için 5 – 21 Mayıs 2023’te Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde!

March 13, 2023

Trying to bridge the gap between electronic music and traditional songwriting in their productions, Kerala Dust has included Istanbul in the series they will tour with their new album 'Violet Drive'! The London-based band, which we last met at Zorlu PSM in the fifth edition of Sónar Istanbul in 2021, will return to the Turkcell Stage on April 8, 2023!