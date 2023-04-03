1923 MUZIKALI Comes to Zorlu PSM This Month
Performances are April 24-25.
Cumhuriyet kahramanlarının anısına saygıyla... Cumhuriyetimizin 100. yılında, günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuk...
Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulurlar.
Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz.
100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!
KÜNYE
- Yapım: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM
- Hikaye: Yekta Kopan
- Yazan: Mert Dilek, Mehmet Ergen, Yekta Kopan
- Yöneten: Mehmet Ergen, Lerzan Pamir
- Besteci: Tuluğ Tırpan
- Şarkı Sözleri: Mehmet Ergen
- Koreograf: Beyhan Murphy
- Dekor Tasarım: Robert Innes Hopkins
- Işık Tasarım: Malcolm Rippeth
- Multimedya Tasarım: Douglas O'Connell
- Kostüm Tasarım: Gül Sağer
- Multimedya: Illusionist
- Yaratıcı Yapımcı: Sadi Canpolat
- Yaratıcı Ajans: Happy People Project
- Kast Direktörü: Mine Güler
- Yürütücü Yapımcılar: Murat Öztürk, Pelin Şarman Çakın, Ekrem Berke Cimilli
OYUNCULAR
- Kerem Alışık
- Özge Özder
- Ece Dizdar
- Elif Güralp
- Metin Boray Dikenelli
- Ozan Persentili
- Ülkü Hilal Çiftçi
- Anıl Altınöz
- Arian Özgür Öztürk
- Aslıhan Kılıç
- Aysan Sümercan
- Ayşe Köksal
- Ayşen Baransel
- Barış Güler
- Buğra Üstün
- Burak Altunsoy
- Burcu Afşin
- Ceren Sönmez
- Dilara Melami
- Ebrar Alya Demirbilek
- Elçin Çelik
- Ethel Mulinas
- Eyal Granti
- Feride Hakim
- Fulden Söğüt Etik
- Güneş Ayatar
- Güneş Soysal
- Gürdeniz Bursalı
- İklim Bade Tekeroğlu
- İrem Kayakököz
- İzzet Bana
- Jim Sparkles
- Kuzey Köker
- Leyla Çakın
- Mehmet Aybars Kaya
- Mehmet Berker Korkmaz
- Melih Düzenli
- Melisa Doğan
- Mert Aydın
- Mert Şişmanlar
- Nilay Çelebi
- Onur Mahir
- Simay Yılmaz
- Siena Anjel
- Su Çeper
- Sultan Ahmet Çakır
- Talha Kaya
- Ufuk Tevge
- Uğur Baran
- Utku Palta
- Zeynep Tuğçe Koşucu
- Zilan Küçükbalaban
- Zoe Dağıstanlı
DANSÇILAR
- Alya Dormen
- Arda Ergül
- Ay Çakır
- Batuhan Daştan
- Berkay Kuşkonmaz
- Bertan Arın -Bilge Atasayar
- Burcu Uçatenik
- Ceren Akkuş
- Diren Ezgi Yıldızkan
- Duygu Figen
- Ekin Ançel
- Ekin Önce
- Emre Kaynarsu
- Erdi Bolat
- Esin Çamsun
- Ezgi Yaren Karademir
- Gökhan Ayatar
- Göktuğ Gençkaya
- Oğuz Turgut Genç
- Orhan Ergiol
- Ozan Fakioğlu
- Sefa Özen
- Sezgi Çopur
- Şebnem Şeviktürk
- Tufan Elitaş
- Tuğçe Doygunel
- Tuğrul Savaşçı
- Ufuk Fakıoğlu
ORKESTRA
- Orkestra Şefi: Tuluğ Tırpan
- Keman: Murat Erginol - Çağlar Haznedaroğlu
- Iı. Keman: Yaren Budak - Bora Gökay
- Viyola: Verda Gül - Kahraman Şeref
- Viyolonsel: Burak Ayrancı - Yılmaz Bişer
- Klarinet: Barış Yalçınkaya - Çağdaş Engin
- Trompet: Volkan Coşar - Timuçin Abacı
- Korno: Altuğ Tekin - Okan Akbaş
- Keyboard & Synth: Onur Ermez
- Bas: Emre Türkmen
- Davul: Burak Durman - Ali Reis Eroğlu
- Altyapı Ve Mix: Mert Yüksel
1923 müzikalindeki Gazeteci Feride, Tahtakaşık Meliha, Er Reşat gibi isimler kurgusal karakterlerdir. Bu büyük destandaki nice isimsiz kahramana saygılarımızla...