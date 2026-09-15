TV: Los Teatros Luchana presentan su temporada 26/27 bajo el lema 'Dale ON al OFF'

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Los Teatros Luchana han celebrado hoy la presentación oficial de su temporada 2026/2027 para la cartelera de Madrid. Bajo el reivindicativo lema Dale ON al OFF, el espacio escénico ha dado a conocer una programación que refuerza su firme compromiso con la cultura y el circuito alternativo de la capital. El acto ha comenzado con la intervención de Guillermo Sabariegos, quien ha sido el encargado de abrir la jornada y dar la bienvenida a los asistentes antes de comenzar a desgranar los futuros estrenos.

La extensa oferta cultural del recinto para los próximos meses estará estructurada en tres pilares principales centrados en el teatro de texto, el teatro familiar y el teatro musical de formato íntimo. Para detallar estas apuestas, el evento ha contado con la participación de la propia directora del recinto y el actor Carlos Báez, entre otros. Dentro de la vertiente de teatro para adultos, la nueva cartelera acogerá atractivas producciones como ESPERANDO A MANOLO, NO LUISA, SEGUNDA OPORTUNIDAD, SIRENA y el thriller EL PUEBLO, destacando también el estreno de SE NOS FUE DE LAS MANOS, un montaje que contará con el protagonismo del reconocido actor Antonio Molero.

Dentro de las propuestas orientadas a los más pequeños y sus familias, la programación incluye obras diseñadas para acercar las artes escénicas al público infantil a través de historias cautivadoras. En este ámbito del teatro familiar destacan títulos como VENCIENDO A MONSTRUO MIEDO, y la apuesta en formato musical EL MISTERIOSO VERANO DE ALBA RYDER, un espectáculo que complementa la oferta destinada a las nuevas generaciones de espectadores.

El broche de oro de la presentación ha estado dedicado a los amantes del género musical. La cartelera mantendrá en exhibición éxitos ya consolidados del recinto como ASESINATO PARA DOS y la aclamada comedia GUTENBERG EL MEJOR MUSICAL DEL MUNDO, protagonizada por los actores Albert Bolea e Iker Montero. Además, los presentes en la sala han podido disfrutar de un adelanto escénico en directo de SALVANDO A MOZART, la nueva producción que se estrenará oficialmente el próximo mes de noviembre. A esta potente oferta se sumará la innovadora versión inmersiva de TITANIC a cargo de la compañía Broadwei, así como otro de los grandes títulos del año, SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, cuyo aterrizaje en las tablas está previsto para el mes de marzo.

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