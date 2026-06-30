Los PREMIOFF reconocen al teatro alternativo en una gala que premia el talento emergente
La segunda edición de los galardones distinguió a producciones, intérpretes y equipos creativos del circuito OFF y amateur, además de conceder tres Premios del Público.
La segunda edición de los PREMIOFF volvió a reconocer el trabajo de las compañías y profesionales del teatro alternativo y amateur con una gala en la que se premiaron los mejores espectáculos, intérpretes y equipos creativos de la temporada.
En la modalidad de Musical OFF, BERNARDA ALBA fue galardonada como Mejor Musical OFF, mientras que BODAS DE SANGRE recibió el premio a Mejor Musical Original OFF. EL HILO INVISIBLE obtuvo el galardón a Mejor Musical Familiar OFF. En las categorías interpretativas fueron premiados Alba Vela, por ANATOMÍA DEL SILENCIO, como Mejor Actriz Principal, y Paco Ibáñez, por TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE, como Mejor Actor Principal. También fueron reconocidos María Virumbrales, Ovidi Calderón, Marina Cabañero, Paula Girona y Alejandro Pelegrín, Oscar Reyes, Joana Martí, Hugo Pérez de la Pica, Adrián Alonso Producciones y Mia Moi, Nicolás Orduna y Miguel Pérez Muñoz, David Soto y nuevamente Marina Cabañero en las distintas categorías técnicas y artísticas.
En la modalidad Textual OFF, RICARDO III fue distinguida como Mejor Textual OFF, mientras que VOILÁ recibió el premio a Mejor Textual Original OFF. Entre los premiados también figuraron Azul Simón, Nicolás Pérez Costa, Alejandra Arias, Miguel Carbajo, Varo Mogrovyan, El Tío Caracoles y Nicolás Pérez Costa, María Alemán, Jesús Díaz y Leandro Ibarra.
En la modalidad Musical Amateur, BEETLEJUICE obtuvo el premio a Mejor Musical Amateur, LA SIRENETA fue reconocida como Mejor Musical Original Amateur y EL REY LEÓN: HAKUNA MATATA recibió el galardón al Mejor Elenco Musical Amateur. Asimismo, fueron premiados Carla Navarro y Candela Camacho, Fernando Saavedra, Virginia García, Carlos Bernal, José Luis Pinto, Sergio Aguado, Pablo López y Raquel Escudero, Sonia Arribas, José Manuel Hernaiz y Montse Rojo, Ana Rosa Caraballo, Lara Molinero y Ana García, Sonia Arribas y Celia María, Jordi Berch, Xasqui Ten y Javier Chicharro por sus respectivos trabajos.
Además de los galardones concedidos por el jurado, la organización entregó los Premios del Público, que recayeron en FURIA CABARET como Mejor Musical OFF, CHAMUSKADAS como Mejor Textual OFF y BEETLEJUICE como Mejor Musical Amateur.
Con esta segunda edición, los PREMIOFF continúan consolidándose como un espacio de reconocimiento para el teatro alternativo y amateur, poniendo en valor el trabajo de compañías, artistas y profesionales del sector.
Ganadores de la II edición de los PREMIOFF
Modalidad Musical OFF
Mejor musical OFF
• BERNARDA ALBA
Mejor musical original OFF
• BODAS DE SANGRE
Mejor musical familiar OFF
• EL HILO INVISIBLE
Mejor actriz principal musical OFF
• Alba Vela por ANATOMÍA DEL SILENCIO
Mejor actor principal musical OFF
• Paco Ibáñez por TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE
Mejor actriz de reparto musical OFF
• María Virumbrales por EL HILO INVISIBLE
Mejor actor de reparto musical OFF
• Ovidi Calderón por TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE
Mejor dirección escénica musical OFF
• Marina Cabañero por BODAS DE SANGRE
Mejor dirección musical musical OFF
• Paula Girona y Alejandro Pelegrín por BODAS DE SANGRE
Mejor coreografía musical OFF
• Oscar Reyes por EL HILO INVISIBLE
Mejor diseño de escenografía musical OFF
• Joana Martí por EL HILO INVISIBLE
Mejor figurinista musical OFF
• Hugo Pérez de la Pica por MUJERES CATEDRALES
Mejor caracterización musical OFF
• Adrián Alonso Producciones y Mia Moi por BÁRBARA
Mejor diseño de iluminación musical OFF
• Nicolás Orduna y Miguel Pérez Muñoz por MUJERES CATEDRALES
Mejor diseño de sonido musical OFF
• David Soto por BODAS DE SANGRE
Mejor diseño de cartel musical OFF
• Marina Cabañero por BODAS DE SANGRE
Modalidad Textual OFF
Mejor textual OFF
• RICARDO III
Mejor textual original OFF
• VOILÁ
Mejor actriz principal textual OFF
• Azul Simón por FAIR PLAY
Mejor actor principal textual OFF
• Nicolás Pérez Costa por RICARDO III
Mejor actriz de reparto textual OFF
• Alejandra Arias por CUENTOS DEL FIN DEL MUNDO
Mejor actor de reparto textual OFF
• Miguel Carbajo por CUENTOS DEL FIN DEL MUNDO
Mejor dirección escénica textual OFF
• Varo Mogrovyan por ABRAZOS INSOPORTABLEMENTE LARGOS
Mejor diseño de escenografía textual OFF
• El Tío Caracoles y Nicolás Pérez Costa por RICARDO III
Mejor figurinista textual OFF
• María Alemán por FABRICANTE DE ÁNGELES
Mejor diseño de iluminación textual OFF
• Jesús Díaz por FAIR PLAY
Mejor diseño de cartel textual OFF
• Leandro Ibarra por ¿ESTÁS AHÍ?
Modalidad Musical Amateur
Mejor musical AMATEUR
• BEETLEJUICE
Mejor musical original AMATEUR
• LA SIRENETA
Mejor elenco musical AMATEUR
• EL REY LEÓN: HAKUNA MATATA
Mejor actriz principal musical AMATEUR
• Carla Navarro y Candela Camacho por ANASTASIA
Mejor actor principal musical AMATEUR
• Fernando Saavedra por BEETLEJUICE
Mejor actriz de reparto musical AMATEUR
• Virginia García por HAIRSPRAY
Mejor actor de reparto musical AMATEUR
• Carlos Bernal por ANASTASIA
Mejor dirección escénica musical AMATEUR
• José Luis Pinto por BEETLEJUICE
Mejor dirección musical AMATEUR
• Sergio Aguado por ANASTASIA
Mejor coreografía musical AMATEUR
• Pablo López y Raquel Escudero por HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
Mejor diseño de escenografía musical AMATEUR
• Sonia Arribas, José Manuel Hernaiz y Montse Rojo por EL REY LEÓN: HAKUNA
MATATA
Mejor figurinista musical AMATEUR
• Ana Rosa Caraballo, Lara Molinero y Ana García por EL REY LEÓN: HAKUNA
MATATA
Mejor caracterización musical AMATEUR
• Sonia Arribas y Celia María por EL REY LEÓN: HAKUNA MATATA
Mejor diseño de iluminación musical AMATEUR
• Jordi Berch por LA SIRENETA
Mejor diseño de sonido musical AMATEUR
• Xasqui Ten por LA SIRENETA
Mejor diseño de cartel musical AMATEUR
• Javier Chicharro por EL GRAN SHOW
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