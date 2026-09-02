TITANIC, la nueva experiencia inmersiva de BRODWEI para “ahogarse de la risa” en Madrid

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BRODWEI se prepara para zarpar con TITANIC, un espectáculo inmersivo que lleva a los Teatros Luchana de Madrid una disparatada reinterpretación del célebre romance entre Jack y Rose. La propuesta, que se estrenará el 16 de octubre, combina comedia, música e interacción para convertir al público en parte de la travesía.

La compañía invita a los espectadores a adentrarse en el Titanic y “cotillear” muy de cerca la relación de sus protagonistas, además de participar en otros de los momentos más reconocibles del viaje. La experiencia incluye desde una fiesta de tercera clase hasta la posibilidad de tomarse un refrigerio con el mismísimo iceberg, llevando el universo de la conocida historia a un terreno completamente cómico.

Con una duración aproximada de 80 minutos, TITANIC se presenta como una experiencia pensada para todos los públicos, con una edad recomendada de “-100 años”, siguiendo el particular sentido del humor de BRODWEI. La compañía define la propuesta como un espectáculo para “ahogarse de la risa”, con secretos de crucero, líos entre camarotes y una sucesión de situaciones destinadas a convertir el viaje en una auténtica fiesta.

La idea original es de BRODWEI, con Carlos Báez al frente del texto y la dirección. El reparto está encabezado por Anabel Collado como Rose y Germán Prenta como Jack, junto a Ariadna Comas como Madre de Rose, Mario Lagoas como Iceberg y Enrique Montero como Prometido. Completan el equipo como alternantes Carlos Báez y Paloma García-Consuegra. Así, BRODWEI suma TITANIC a su particular universo de comedia y espectáculos inspirados en grandes referentes de la cultura popular.

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