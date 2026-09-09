El Teatre Gaudí acogerá el estreno en catalán de EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS

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El Teatre Gaudí de Barcelona ha desvelado parte de su programación para la temporada 2026-2027. Fiel a su compromiso con la creación de proximidad y las dramaturgias contemporáneas, el espacio barcelonés mantendrá el teatro musical y la comedia como ejes vertebradores de su cartelera en la Sala Gran y la Sala Petita, apostando por títulos de pequeño formato que combinan producciones originales con adaptaciones internacionales al catalán.

El plato fuerte de la oferta musical llegará este otoño con el estreno de EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS, la primera adaptación en catalán del musical de culto THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS, creado originalmente por la compañía estadounidense StarKid Productions con libreto de Nick Lang y Matt Lang, y música y letras de Jeff Blim. Producida por Les Biaix, la pieza se representará en la Sala Gran únicamente del 12 al 22 de noviembre. La trama sitúa la acción en un apacible pueblo donde un meteorito desata una repentina y letal pandemia alienígena que obliga a todos los habitantes a cantar y bailar como si formaran parte de un espectáculo; ante este caos, Pol, un ciudadano común que aborrece profundamente el género musical, se convertirá en la última esperanza para salvar a la humanidad.

La versión catalana de este fenómeno de StarKid cuenta con traducción y adaptación firmada por Alba Grau, Marina Schiaffino y Sebastià Vilà. La puesta en escena dispone de dirección escénica de Marina Schiaffino, dirección musical de Sara López y coreografías de Clara Casals. Sobre el escenario, un elenco coral encabezado por Bernat Cot en el papel de Pol estará acompañado por Alba Grau, Joana Roselló, Xavi Clapés, Jaume Casals, Anna Herebia, Gerard Portolés, Laura Daza y Sebastià Vilà, dando vida a esta comedia negra que parodia las convenciones del género.

La temporada de musicales en la Sala Gran arrancará previamente entre septiembre y octubre con LES UNGLES, una producción de la compañía La Preferida que reflexiona sobre la amistad y la salud mental. Con texto y dirección de Laura Daza, música original y dirección musical de Andreu Perelló y coreografías de Anna Dacosta, la obra sigue a Sara durante sus visitas a Carla en un centro psiquiátrico; al ver la obsesión de su amiga por pintarse las uñas, Sara forjará alianzas con otras internas para planear una arriesgada fuga y encarar su pasado. El montaje está interpretado por Jordana Villar, Maria Quero, Júlia Quintana, Lucia Masero y el propio Andreu Perelló.

La programación musical se completará en primavera, entre abril y mayo, con PSICÒPATES, EL MANUAL, una comedia musical de creación propia impulsada por Buganvilia Creacions Artístiques. Escrita y dirigida por Lara Díez Quintanilla, con partitura y dirección musical de Andreu Perelló y coreografía de Marta Tomasa, la pieza expone en diez pasos satíricos cómo sobrevivir a la sociedad contemporánea adoptando los rasgos de un psicópata integrado, carismático y sin escrúpulos, con un reparto protagonista integrado por Laia Alsina Riera, Laura Pau y Maria Cirici.

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