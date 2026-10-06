TV: LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL desvela en vídeo su primer número musical

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Los amantes de las buenas comedias y del teatro musical están de enhorabuena, porque el primer gran adelanto en movimiento de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Durante la presentación oficial del espectáculo, celebrada en POPSTARS, hemos podido disfrutar en primicia de la obertura del musical y grabarla en directo para todos los lectores de BroadwayWorld Spain. Este esperado vídeo es la oportunidad perfecta para contagiarse de la energía y el desparpajo que prometen inundar el escenario en esta nueva y rompedora adaptación.

En las imágenes de este aperitivo escénico, vemos a Leo Rivera y Jaume Giró liderando al elenco en sus respectivos papeles de Pierre Brochant y François Pignon. Junto a ellos, acompañan en la interpretación actores como Alberto Sánchez, Alba Cuartero y Elena González, demostrando la gran vis cómica y el dinamismo que requiere la pieza. La actuación desvela cómo se han integrado las dinámicas grupales y las melodías para potenciar los enredos y las situaciones absurdas que caracterizan a la historia.

Esta transformación del aclamado texto del dramaturgo francés Francis Veber cuenta con la dirección y adaptación de Joe O’Curneen, reconocido integrante de la compañía Yllana. El apartado sonoro, del cual se puede escuchar un vibrante fragmento en el vídeo publicado, es obra del compositor Iván Macías, quien ha trabajado junto a Zenón Recalde para dotar de una nueva dimensión a los personajes. La suma de estos talentos creativos busca renovar la obra manteniendo intacta su esencia original.

El estreno definitivo de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en el Teatro Marquina de Madrid. Con la publicación de este número musical en las plataformas digitales, arranca de manera oficial la cuenta atrás para uno de los estrenos más destacados de la cartelera otoñal en la capital. Los espectadores ya pueden ir abriendo el apetito para esta peculiar velada donde la ingenuidad y la arrogancia se darán cita bajo los focos.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 25 Days 13 Hrs 13 Min 43 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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