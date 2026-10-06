SIX anuncia una actuación gratuita por el Día de la Hispanidad
Tras su exitoso estreno en el Teatro Gran Vía, el fenómeno musical ofrecerá una actuación al aire libre en la Plaza de España el próximo 12 de octubre
Desde su estreno el pasado mes de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid, SIX está recibiendo una extraordinaria acogida por parte de la crítica y del público, que ha celebrado con entusiasmo la llegada a España de uno de los musicales más exitosos de los últimos años. Esta producción, la primera adaptación en castellano del fenómeno creado por Toby Marlow y Lucy Moss, ha conquistado los escenarios madrileños gracias a su originalidad, su carácter festivo, su humor y una brillante adaptación repleta de guiños locales, además de la imponente fuerza interpretativa de sus protagonistas.
Para celebrar este gran éxito y acercar el espectáculo a todos los ciudadanos, las seis reinas saldrán del teatro para ofrecer una actuación especial y totalmente gratuita el próximo 12 de octubre. El evento tendrá lugar en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación de las Fiestas de la Hispanidad 2026, comenzando a las 20:00 horas como antesala del espectáculo que se celebrará posteriormente en el mismo escenario con Carlos Baute. Los asistentes podrán disfrutar en directo de una selección de los números musicales más emblemáticos de este vibrante montaje.
La aclamada producción española de SIX está protagonizada por un elenco estelar compuesto por Clara Lanzani en el papel de Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Juana Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr. Las funciones continúan desarrollándose en el Teatro Gran Vía, consolidando este musical como una de las citas imprescindibles de la temporada teatral madrileña.
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