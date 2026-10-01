CASTING CALL: LOS CHICOS DEL CORO busca nuevos talentos para su regreso a Barcelona

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LOS CHICOS DEL CORO prepara su llegada al Teatre Apolo de Barcelona y, con ella, abre las puertas del Internado Fondo del Estanque a nuevos talentos. El musical, inspirado en la célebre historia que conquistó a espectadores de todo el mundo, busca ahora voces infantiles e intérpretes adultos para completar su elenco de cara a la temporada barcelonesa, que comenzará el próximo 26 de noviembre de 2026.

La convocatoria contempla dos procesos de selección diferenciados. Por un lado, la producción busca niños con formación o un alto nivel vocal, experiencia en canto coral y buenas aptitudes interpretativas para incorporarse al coro de alumnos del internado, uno de los grandes protagonistas de la historia. Por otro, se buscan actores y actrices adultos con formación o experiencia en teatro musical para interpretar los diferentes personajes del profesorado y el entorno del Internado Fondo del Estanque.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 1 hasta el 13 de octubre a través de la web oficial de LOS CHICOS DEL CORO, donde pueden consultarse los requisitos específicos para cada perfil. Tras el proceso de selección inicial, los candidatos escogidos participarán en el casting final, que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en el Teatre Apolo, el mismo escenario en el que el musical iniciará su temporada apenas unas semanas después. La convocatoria supone además una apuesta por incorporar talento local al nuevo desembarco del espectáculo en Barcelona.

LOS CHICOS DEL CORO llegará al Teatre Apolo el 26 de noviembre, después de haber emocionado a más de 700.000 espectadores. La producción traslada al escenario la historia del internado Fondo del Estanque, donde la llegada de un nuevo profesor de música consigue transformar la vida de sus alumnos a través del poder de las voces y de la música. Las entradas para la temporada barcelonesa ya están a la venta.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 30 Days 13 Hrs 03 Min 17 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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