CASTING CALL: LOS CHICOS DEL CORO busca nuevos talentos para su regreso a Barcelona
El musical abre una convocatoria para encontrar voces infantiles e intérpretes adultos que formarán parte de su elenco en el Teatre Apolo
LOS CHICOS DEL CORO prepara su llegada al Teatre Apolo de Barcelona y, con ella, abre las puertas del Internado Fondo del Estanque a nuevos talentos. El musical, inspirado en la célebre historia que conquistó a espectadores de todo el mundo, busca ahora voces infantiles e intérpretes adultos para completar su elenco de cara a la temporada barcelonesa, que comenzará el próximo 26 de noviembre de 2026.
La convocatoria contempla dos procesos de selección diferenciados. Por un lado, la producción busca niños con formación o un alto nivel vocal, experiencia en canto coral y buenas aptitudes interpretativas para incorporarse al coro de alumnos del internado, uno de los grandes protagonistas de la historia. Por otro, se buscan actores y actrices adultos con formación o experiencia en teatro musical para interpretar los diferentes personajes del profesorado y el entorno del Internado Fondo del Estanque.
Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 1 hasta el 13 de octubre a través de la web oficial de LOS CHICOS DEL CORO, donde pueden consultarse los requisitos específicos para cada perfil. Tras el proceso de selección inicial, los candidatos escogidos participarán en el casting final, que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en el Teatre Apolo, el mismo escenario en el que el musical iniciará su temporada apenas unas semanas después. La convocatoria supone además una apuesta por incorporar talento local al nuevo desembarco del espectáculo en Barcelona.
LOS CHICOS DEL CORO llegará al Teatre Apolo el 26 de noviembre, después de haber emocionado a más de 700.000 espectadores. La producción traslada al escenario la historia del internado Fondo del Estanque, donde la llegada de un nuevo profesor de música consigue transformar la vida de sus alumnos a través del poder de las voces y de la música. Las entradas para la temporada barcelonesa ya están a la venta.
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)