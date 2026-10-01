Alejandro Sanz arropa a la compañía en el estreno oficial de EL ALMA AL AIRE en Madrid

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La Gran Vía madrileña volvió a vestirse de gala para uno de los acontecimientos teatrales más esperados de la temporada. El Teatro Ocaso Coliseum abrió sus puertas para el estreno oficial de EL ALMA AL AIRE, la nueva y ambiciosa superproducción de Stage Entertainment inspirada en el universo y el repertorio de Alejandro Sanz, con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Jonathan Kent.

La expectación era máxima desde primera hora de la tarde, cuando una concurrida alfombra que emulaba una playa comenzó a recibir a numerosas personalidades de la cultura, el teatro y el espectáculo. Entre los momentos más destacados de la alfombra, el propio Alejandro Sanz se detuvo ante los micrófonos de los medios y se paró con nosotros para dedicar un afectuoso saludo a los seguidores de BroadwayWorld Spain, celebrando el respaldo continuo a la industria del teatro musical.

Sobre el escenario, el montaje confirmó la espectacularidad técnica y visual anticipada durante el pase gráfico: desde el despliegue del pueblo costero de Gazulea y sus dunas hasta el impactante número bajo una auténtica cortina de agua en «La tormenta (Hoy llueve, hoy duele)», con una desgarradora Inma «La Carbonera» junto a Pepe Nufrio.

El punto culminante de la velada llegó con la bajada del telón. Con el público en pie aplaudiendo, Alejandro Sanz subió al escenario del Coliseum para fundirse en un cálido y emocionado abrazo con la directora general de Stage Entertainment España, Yolanda Pérez, y con cada uno de los miembros del elenco y del equipo creativo.

Antes de emepezar la obra, con el micrófono en mano y visiblemente conmovido, el artista reconoció ante la sala el impacto de ver sus canciones cobrar vida en escena:

«Pisar estas tablas es una sensación muy rara para mí, porque creo que es la primera vez que me subo a un escenario y tengo estos nervios... de no saber qué va a ocurrir con canciones que escribí. Estamos hablando de un proyecto en el que llevamos trabajando cuatro años, pero que recoge treinta años de música detrás», compartió Sanz entre los vítores y aplausos del auditorio.

Con este estreno oficial, EL ALMA AL AIRE arranca su andadura en la cartelera madrileña como una de las citas imprescindibles del año, aunando memoria musical, vanguardia escenográfica y un talentoso elenco.

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