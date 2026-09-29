El espectáculo SALTA CONMIGO regresa a Madrid con un nuevo espacio inmersivo en Valdebebas

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Tras su paso por Sevilla, Valencia y Barcelona, el espectáculo musical SALTA CONMIGO regresa a Madrid en 2026. Esta nueva temporada llega con una propuesta renovada a la ciudad donde comenzó todo, respaldada por el éxito de haber reunido a más de 25.000 espectadores en su anterior recorrido.

La trama de la obra se desarrolla en un peculiar local de karaoke donde los grandes éxitos de nuestra música comienzan a desaparecer misteriosamente, lo que desencadena un viaje a través del tiempo para intentar salvarlos. El montaje se define como un show musical experiencial y participativo, un formato que busca romper por completo la distancia entre el escenario y el público. De esta manera, el espectador no se limita a mirar, sino que forma parte de lo que sucede y se integra en el espectáculo.

Una de las principales novedades de esta etapa es su ubicación en MADRING-Valdebebas. Este recinto cuenta con un espacio propio concebido especialmente para el espectáculo. La propuesta ha sido diseñada para ir más allá de la representación escénica, ofreciendo un plan completo que se extiende antes y después de la función con gastronomía, ocio y diferentes espacios para compartir.

SALTA CONMIGO es un proyecto creado y producido por Experientia Group, que cuenta además con Yllana al frente de la dirección artística. Las entradas para disfrutar de esta celebración de la memoria musical española ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma saltaconmigoshow.com

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